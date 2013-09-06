GMF araştırma şiketi: Türkiye halkının yüzde 72'si askeri müdahaleye karşı

ABD merkezli German Marshall Fund (GMF), her yıl yaptığı kamuoyu araştırmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, "Trans-Atlantik trendler" başlığıyla yapılan araştırmada, ABD ve Avrupa ülkeleri halklarına, "Hükümetiniz Suriye'ye askeri müdahaleye katılsın mı, dışında mı kalsın?" sorusu yöneltildi. Ne ABD, ne de aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa ülkelerinden hiçbirinin halkı, kendi hükümetlerinin Suriye'ye müdahalede bulunmasına ya da katılmasına yeşil ışık yakmadı.

Türkiye'de müdahaleye karşıtlık geçen yıla göre arttı





Türkiye'de yapılan yoklamada, halkın yüzde 72'si "Hükümetimin Suriye'ye askeri müdahaleye katılmasına karşıyım" yönünde görüş bildirdi.

Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahaleye dahil olması yönünde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Yüzde 7 ise herhangi bir görüş bildirmedi.

GMF'nin geçen yıl yaptırdığı Trans-Atlantik trendler 2012 anketinde de aynı soru sorulmuş, o zaman "Türkiye, Suriye'ye yönelik askeri müdahaleye dahil olmasın" diyenlerin oranı yüzde 57'de kalmıştı. Geçen yılki GMF anketinde, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik müdahaleye katılmasına onay verenlerin oranı ise yüzde 32 idi.



Araştırma sonuçlarına göre, hükümetinin Suriye'ye askeri müdahaleye dahil olmasına en çok karşı çıkan ülke Slovakya (yüzde 85). Bu ülkeyi Romanya (yüzde 82) ve Portekiz (yüzde 80) izliyor.

ABD'de ise Suriye'ye askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 62. Müdahaleye en az karşı çıkan ülke vatandaşları İsveçliler. Ancak en son sırada olmasına rağmen İsveç'teki yoklamada bile, Suriye'ye müdahaleye karşı olanların oranı yüzde 61.





İstikrar mı demokrasi mi?





GMF anketinde katılanlara ayrıca, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeler eşliğinde, "İstikrar mı daha önemli, yoksa demokrasi mi" sorusu da yöneltildi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu ve ABD, demokrasinin istikrardan daha önemli olduğu yönünde görüş bildirdi.

Türkiye'de yoklamaya katılanların yüzde 57'si "Bu bölgede demokrasi istikrardan daha önemli", "İstikrar demokrasiden daha önemli" diyenlerin sayısı yüzde 25'te kaldı. Yüzde 18'i ise herhangi bir görüş bildirmedi.

ABD'de ise bölgede demokrasinin daha önemli olduğu yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 47, istikrar daha önemli diyenlerin oranı yüzde 43 oldu.

GMF araştırması, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, İsveç ve ABD'de yapıldı. Kamuoyu yoklaması 3-27 Haziran arasında gerçekleştirildi. Türkiye'de ise bir hafta askıya alınan araştırma, 2 Temmuz'da tamamlandı.