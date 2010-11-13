Gmail'e karşı Fmail!

T24 - Google'a sık sık meydan okuyan Facebook, dedikodulara göre şimdi de Gmail'e rakip bir e-posta servisi kurma kararı aldı.

Facebook ile Google arasında devam eden hakimiyet (ve reklam) yarışı devam ediyor. Son dedikodulara göre Google’ın en kullanışlı servislerinden Gmail’i baltalamak isteyen Facebook, kendi e-posta servisini kuruyor.

TechCrunch teknoloji haber sitesi, Facebook’un 15 Kasım’da San Fransisco’da düzenlenecek basın etkinliğinde yeni bir e-posta servisinin tanıtılacağını iddia etti. Henüz dedikodu düzeyinde de olsa, 550 milyona yakın üyesi bulunan iletişim ağının bu kitleyi bir ‘e-posta’ platformunda kullanıp reklam ve etkinlik payını arttırmak istemesi doğal görünüyor.

Üstelik veri paylaşımında hep tek taraflı davranarak üyelerinin iletişim bilgilerini başka sosyal ağlarla paylaşmayan, buna karşın Gmail gibi sitelerden veri transferi yaparak müşteri kazanan Facebook, buna sonunda dur diyen Google’a da misilleme arayışında.

Facebook, kısa süre önce Microsoft’la işbirliği anlaşması imzalayarak Bing arama motoruyla entegrasyona gitmişti.



