Gmail, Internet Explorer 8'de açılmayacak!

Google'ın popüler uygulamalarından Gmail, Google Takvim ve Google Docs, 15 Kasım'dan itibaren Internet Explorer 8'de açılmayacak.

Alınan bu karar Google Apps'in, IE8'in yaygın olarak kullanıldığı Windows XP kullanıcıları tarafından bundan sonra kullanamayacağı anlamına geliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada alınan bu karara gerekçe olarak "uygulamaları daha hızlı bir şekilde çalıştırabilmek" gösterildi.

Öte yandan, Internet Explorer 10'un 26 Ekim'de çıkmasıyla birlikte, 3 haftalık bir sürecin altında IE8'e olan desteğin kesilmesinin kullanıcıları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.