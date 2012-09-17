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Bilim / Teknoloji

Gmail, Internet Explorer 8'de açılmayacak!

Google Apps'in güncel tarayıcıların son sürümlerine destek verme politikası, en fazla Microsoft şirketine zarar veriyor

17 Eylül 2012 18:28

Google'ın popüler uygulamalarından Gmail, Google Takvim ve Google Docs, 15 Kasım'dan itibaren Internet Explorer 8'de açılmayacak.

Alınan bu karar Google Apps'in, IE8'in yaygın olarak kullanıldığı Windows XP kullanıcıları tarafından bundan sonra kullanamayacağı anlamına geliyor.
 
Şirket tarafından yapılan açıklamada alınan bu karara gerekçe olarak "uygulamaları daha hızlı bir şekilde çalıştırabilmek" gösterildi.
 
Öte yandan, Internet Explorer 10'un 26 Ekim'de çıkmasıyla birlikte, 3 haftalık bir sürecin altında IE8'e olan desteğin kesilmesinin kullanıcıları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

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