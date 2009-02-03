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Ekonomi

GM kamyon fabrikasını Isuzu’ya satmaya hazırlanıyor

General Motors ticari kamyon üretim tesisinin Japon Isuzu Motors'a satışı için görüşmeler yapıyor.

03 Şubat 2009 02:00

ABD'nin en büyük otomobil firması General Motors ticari kamyon üretim tesisinin Japon Isuzu Motors'a satışı konusunda görüşmeler yapıyor.

ABD'nin en büyük otomobil firması General Motors (GM), ticari kamyon üretim tesisini Japonya'nın önde gelen araç üreticisi Isuzu Motors'a satışı konusunda görüşmelerde bulunuyor.

ABD'de Merkezi Otomobil Çalışanları Sendikası Başkanı Mark Hawkins yaptığı açıklamada, GM'nin ticari kamyon üretim tesisi Flint Assembly tesisini, Isuzu Motors'a satışı konusunda görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

GM Sözcüsü Tony Sapienza yaptığı açıklamada, GM'in kamyon üretim tesisinin olası satışı konusunda görüşmelerde bulunulduğunu teyit etmedi.

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