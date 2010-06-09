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Ekonomi

GM, 1,5 milyon aracı geri çağırıyor

General Motors (GM), ısıtmalı ön cam silecekleri sıvı sistemindeki problem yüzünden dünya çapında 1,5 milyon aracı geri çağırıyor.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - General Motors (GM), ısıtmalı ön cam silecekleri sıvı sistemindeki problem yüzünden dünya çapında 1,5 milyon aracı geri çağırıyor.

GM'den yapılan açıklamada, sözkonusu sorunun yangın tehlikesi taşıdığı belirtilerek, 2006-2009 yılları arasında üretilmiş modellerin geri çağırıldığını açıkladı. Geri çağırılan araçlar arasında pikaplar, spor arabalar ve crossover araçlar bulunduğu belirtildi.

Şirket, şimdiye kadar bu yüzden çıkan 5 yangından haberdar olunduğunu, ancak bu sebeple yaralanma veya kaza olmadığını bildirdi. Bu araçlardan 1,4 milyonunun ABD'de, 100 bininin de Kanada, Meksika ve diğer uluslararası pazarlarda satıldığı açıklandı.

Geri çağrılan araçların modelleri şunlar:

2006-2009 model Buick Lucerne, Cadillac DTS ve Hummer H2; 2008-2009 Buick Enclave ve Cadillac CTS; 2007-2009 Cadillac Escalade, Escalade ESV ve Escalade EXT; 2007-2009 Chevrolet Avalanche, Silverado, Suburban ve Tahoe; 2007-2009 GMC Acadia, Sierra, Yukon ve Yukon XL; 2007-2009 Saturn Outlook; ve 2009 Chevrolet Traverse.


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