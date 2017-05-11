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Sağlık

Glütensiz beslenme sağlığa zararlı mı?

Çölyak hastalığının tedavisi için kullanılan glütensiz beslenme, arpa, buğday, çavdar gibi glüten proteinini içeren tahıllardan uzak durulmasını içeriyor

11 Mayıs 2017 14:04

. Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, buğday, arpa ve çavdardan uzak durulan glütensiz beslenme tarzının kalp hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu.

26 yıl süren ve kalp hastalığı sonucu yaşamını yitiren 110 binden fazla Amerikalının izlendiği çalışmanın sonuçları, tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlandı.

Araştırmada tam tahıllı gıdalarla beslenenlerin kalp hastalıkları sonucu ölme riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Glüten araştırmasını yürüten ekip, dikkat çekici bir uyarıda da bulundu. Glütene hassasiyeti olan Çölyak hastaları dışında, glütensiz beslenmek isteyenlerin teşvik edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Glütensiz beslenme nedir?

Çölyak hastalığının tedavisi için kullanılan glütensiz beslenme, arpa, buğday, çavdar gibi glüten proteinini içeren tahıllardan uzak durulmasını içeriyor.

Bu hastalığa sahip olanların, Batılı ülkelerde nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Ancak oyuncu Gwyneth Paltrow ve Victoria Beckham gibi ünlüler sayesinde glütensiz beslenme giderek yaygın hale geldi.

Yüzde 12'lik bir kesim, faydalı olduğunu düşündüğü için glütensiz beslenmeye özen gösteriyor.

Bu perhize özel üretilen gıdalarla glütensiz akımının, 2020 yılına kadar 11 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesi bekleniyor.

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