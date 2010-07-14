GloxoSmithKline'nın 11 yıllık sırrı!

T24 - GloxoSmithKline Türkiye’de de satılan Avandia adlı diyabet ilacının yüksek kalp krizi riski taşıdığı bilgisini 11 yıldır saklıyormuş.



New York Times gazetesi manşetten verdiği haberde şirketin 1999’da ilacı piyasaya sürerken kapsamlı bir araştırma yaptığını yazdı. İddiaya göre araştırma ilacın hem piyasadaki benzerlerinden daha etkili olmadığını hem de kalp hastalıkları riskini artırdığını gösterdi. Ancak GSK yöneticileri bu bilgiyi saklamayı tercih etti. NYT’nin ele geçirdiği bir yazışmada GSK yöneticilerinden biri “Bu araştırmanın sonuçları asla şirketten dışarı çıkmamalı” diyordu. Daha sonraki bir yazışmada da “Eğer araştırmanın sonuçları ortaya çıkarsa “Sadece 2002-2004 yıllarında 600 milyon dolar kaybederiz” ifadeleri bulunuyordu. Şirket haberle ilgili NYT’ye yaptığı açıklamada araştırmanın sonuçlarını “yeni bir bilgi vermediği için” yayınlamadıklarını söyledi.

Avandia’nın kalp hastalıkları riskini artırdığı ilk kez 2007’de ortaya çıkmış, şirket hakkında açılan davayı kapatmak için tüm araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya söz vermişti.

FDA bugün karar alıyor.



Amerikan Kongresi şubat ayında yaptığı bir oturumda ilaçla ilgili 342 sayfalık bir raporu değerlendirmeye almıştı. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA’nın karar kurulu bugün doktorların da tavsiyesiyle ilacın satıştan tamamen kaldırılıp kaldırırlmamasına karar verecek.



Avandia’nın 2009’da dünya genelindeki satışları 1.2 milyar dolar oldu. The Guardian’a göre bugüne kadar açılan 13 bin davanın maliyeti 1-6 milyar dolar olabilir.





