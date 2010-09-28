-GLOWACKİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK TRABZON (A.A) - 28.09.2010 - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu kendi evinde yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, A2 takım kadrosunda bulunan Zafer Yelen haricindeki tüm futbolcular katıldı. İdmanda, Polonyalı futbolcu Arkadiusz Glowacki, yardımcı antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ile koşu yaptı. İdman sırasında basın mensuplarının bulunduğu alana gelen Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Glowacki'nin, Beşiktaş maçında oynamasının mümkün olmadığını bildirdi. Bu konuyla ilgili medyada farklı düşüncelerin yer aldığını belirten Güneş, ''Glowacki'nin sakatlığı büyük ölçüde geçti, ama onu riske edemeyiz. Diğer oyuncularımıza da aynı şekilde güveniyoruz'' dedi. Bu arada bordo-mavili ekip, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.