80’lerin ünlü dizisi G.L.O.W. yeniden ekranlara dönüyor. Kadın güreş liginde yaşananları komik bir dille anlatan dizi, Netflix’te yayınlanacak ve yapımcı koltuğunda Orange Is The New Black’in yaratıcısı Jenji Kohan oturacak.

Güreşçilerin gerçek hikayelerinden esinlenen G.L.O.W.’un çekimleri Los Angeles’ta yapılacak. Şu an için kadrosunda kimlerin yer alacağının belli olmadığı dizinin isminin açılımının Gorgeous Ladies of Wrestling olduğunu da ekleyelim.