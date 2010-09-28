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Kültür-Sanat

Gloria Stuart hayatını kaybetti

'Titanik' filmindeki rolüyle beyazperdede yeniden doğan Amerikalı aktris Gloria Stuart, 100 yaşında yaşama veda etti.

28 Eylül 2010 03:00

T24 - 'Titanik' filmindeki rolüyle beyazperdede yeniden doğan Amerikalı aktris Gloria Stuart, 100 yaşında yaşama veda etti.
 

1930'lu yılların Hollywood yıldızı Gloria Stuart, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. Stuart 5 yıldır kanserle mücadele ediyordu.


Amerikalı oyuncu 'Titanik'le hayatının sonbaharında yeniden gündeme gelmişti. James Cameron imzalı 1997 yapımı filmde Gloria Stuart, gençliğini Kate Winslet'in canlandırdığı Rose Calvert rolündeydi.


Üstelik bu rolle 87 yaşında, Oscar'a aday gösterilen en yaşlı oyuncu olmuştu.


Stuart'ın rol aldığı diğer filimler arasında sinema klasikleri 'The Invisible Man/ Görünmez Adam' ve 'Gold Diggers of 1935/ Altın Arayan Kızlar' da yer alıyor.


Sinema kariyeri boyunca sendikacı faaliyetler de yürüten Stuart, Oyuncular Birliği'nin kurucularındandı.


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