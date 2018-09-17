Gloria Cup'ta şampiyon Zalgiris Kaunas

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) - Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup Basketbol Turnuvası’nda Zalgiris Kaunas şampiyon oldu.

Serik’e bağlı Belek Turizm Merkezi\'ndeki Gloria Sports Arena’da düzenlenen ve 4 gün süren Gloria Cup Basketbol Turnuvası\'nın finalinde Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımı ile Rusya’nın CSKA Moskova takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 81-73 kazanan Zalgiris Kaunas, şampiyonluğa ulaştı.

Maçı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaltın da izledi.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlara ödülleri Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri takdim etti.

FOTOĞRAFLI