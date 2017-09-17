Gloria Cup'ta Anadolu Efes 5'inci, TOFAŞ 6'ncı oldu

BURSA, (DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, GSA - Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’ndaki son maçında Anadolu Efes’e 21 sayı farkla yenilerek altıncı oldu. Anadolu Efes ise turnuvayı 5\'inci sırada tamamladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya’da katıldığı hazırlık turnuvası Gloria-Smart Casual Event Cup 2017’de Anadolu Efes ile sıralama maçında karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena’da oynanan mücadeleye her iki ekip de pota altındaki etkili oyunu ile başladı. İlk çeyreği Anadolu Efes 20-18\'lik skorla önde kapatırken, karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Ledo\'nun peşi sıra kaydettiği üçlüklerle Anadolu Efes, 16. dakikada skoru 37-30\'luk üstünlüğüne taşıdı. Yiğit Arslan\'ın üç sayılık basketinin ardından Owens\'ın alley-oop\'uyla farkı 3\'e indiren (36-39) TOFAŞ, soyunma odasına ise 37-49 mağlup girdi.

ANADOLU EFES 21 SAYI FARKLA KAZANDI

Doğuş Balbay\'ın üçlüğüyle başlayan üçüncü çeyrekte, Raymar Morgan ve Pirerria Henry ile skor üreten Bursa temsilcisi, McCollum ve Motum’u durduramayınca fark bir anda açıldı. Dördüncü periyoda da 46-70 geride başlayan TOFAŞ, maçın son bölümünde tamamıyla genç oyuncularıyla mücadele ederken, Anadolu Efes parkeden 87-66\'lık galibiyetle ayrıldı. Gloria Cup’ta Zalgiris Kaunas’a 78-71, Nizhny Novgorod’a 85-81 mağlup olan TOFAŞ Basketbol Takımı, son maçında da Anadolu Efes’e 87-66 kaybederek turnuvayı 6\'ncı sırada tamamladı. Anadolu Efes ise 5\'inci oldu.

Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Caner Topaloğlu ve Tony Crocker ile rahatsızlığı bulunan Sammy Mejia kadroda yer almazken, genç oyuncu Yiğit Arslan 22 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ile maçın en skorer ismi oldu. TOFAŞ’ta 5 faulle oyun dışı kalan Raymar Morgan 10 sayı, 8 ribaunt üretirken, Kenny Kadji 7 sayı, 1 ribauntta kaldı.

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