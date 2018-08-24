Gloria Cup'ın ilk gününde Türkiye ve Rusya galip

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4\'lü Gloria Cup Voleybol Turnuvası\'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Azerbaycan\'ı 3-0, Rusya da İtalya\'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event işbirliğinde düzenlenen Gloria Cup Voleybol Turnuvası başladı. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'daki turnuvaya 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İtalya Kadın Milli Takımları katıldı.

Turnuvanın ilk maçında Rusya ile İtalya karşılaştı. Rusya rakibini, 3-1 skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN\'I GEÇTİ

Turnuvanın diğer maçında Türkiye ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye ilk seti 25-19 kazanırken, ikinci sete Azerbaycan etkili başlasa da kırmızı-beyazlılar oyunun hakimiyetini ele geçirerek seti 25-23 aldı. Üçüncü sette de baskısını hissettiren Türkiye seti 25-17 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Turnuvayı Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve çok sayıda taraftar izledi.

Turnuva 25 Ağustos\'ta sona erecek.

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