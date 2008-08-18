Gloria Aspendos Arena "Troya" ile açıldı

Aspendos Antik Tiyatrosu yanında oluşturulan Gloria Aspendos Arena’nın resmi açılışı "Troya" gösterisi ile yapıldı.



Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun Antalya’daki ilk gecesini 18 Temmuz’da gerçekleştirilen ve kapalı gişe sahnelenen gösterisi, Gloria Aspendos Arena’nın resmi açılışında seyirciyle buluştu.



Gösteri öncesi Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Gloria Golf Otel’de Anadolu Ateşi Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve Kayı Grubu Başkanı Talha Görgülü basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, Aspendos antik kentine 1 kilometre uzaklıktaki Gloria Aspendos Arena’yı 42 günde 400 işçi 24 saat çalışarak yaptığını söyledi. Arena’nın 4 bin 700 seyirci kapasitesinin bulunduğunu ve yangına dayanıklı, portatif özelliğe sahip malzemeler kullanıldığını anlatan Erdoğan, sahnenin ise Akdeniz Tapınağından esinlenerek hazırlandığını ifade etti.



Sırada İstanbul var



Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine destek olduğunu belirten Erdoğan, "18 Temmuz’daki sahne açılışından bu yana, 100 binin üzerinde turist konuk oldu. Hedefimiz yıl sonuna kadar 250 bine ulaşmak. Gösteri, Kasım ayında İstanbul’da sahnelenecek ve Aralık’tan sonra da yurt dışı gösterilerine gidecek" dedi.



Erdoğan, 2010 yılında İstanbul’u anlatan bir müzikal gerçekleştireceklerine işaret ederek, "Bu projemizi gerçekleştirdikten sonra Çanakkale Destanı’nı anlatan bir eseri sahnelemek için hazırlanacağız" diye konuştu.



Erdoğan, Serik ile Manavgat ilçeleri arasındaki meydana gelen büyük orman yangını ile ilgili 26 Ağustos’ta yardım kampanyası başlatacaklarını, o tarihten sonra alınan her bir biletin "bir ağaç" anlamına geldiğini söyledi. Erdoğan, hedeflerinin 2 milyon ağaç dikmek olduğunu belirtti. (AA)