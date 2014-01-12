Glock marka silah, operasyondan önce CHP'li Aygün'ün odasına nasıl girdi?

Ergenekon soruşturması kapsamında aranan evinden yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz çıkan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Ben inancım gereği bankaya yatırmıyorum. Şimdi de var. Paranın kaynağı yasaldır. Bunlar başıma geldiğimde bizi dinlemediniz, bize inanmadınız. Ne oldu şimdi? Makam odamın arkasındaki banyoda operasyondan 45-50 gün önce Glock marka silah bulundu. Kimseye haber vermeden götürüp karakola teslim ettim. 45-50 gün sonra operasyon yapılıyor, polisler sürekli banyoya girip çıkıyor. Bu para helal paramdır" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) ile ilgili yasa teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Görüşmelerde CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in konuşması sırasında tartışma yaşandı. "AKP, üçüncü bir haram türü yarattı, yiyenleri yargılatmamak" diyen Öner'in, bir banka genel müdürünün evinde kutular içinde para bulunduğunu söylemesi üzerine, AKP Grup Başkanvekili Belma Satır da "Sizin de milletvekilinizin evinde para bulundu" diye laf attı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Sap ile samanı karıştırmayın. O bir işadamı... Memur ile işadamını karıştırmayın" dedi.

Satır’ın sözleri üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, 1 Temmuz 2008'de sabah 06.30'da evine operasyon düzenlendiğini belirterek, bir kasada 2,5 milyon Euro, ayrıca iki kasada da 10 milyon lira değerinde da altın olduğunu kaydetti. Aygün, o sırada Savcı Zekeriya Öz'e telefon açılarak bilgi verildiğini, görevlilerin kendisine "parayla işimiz yok, kasayı kapatın" dediğini aktardı.

Aygün, 4 gün sorguda kaldığını, daha sonra cezaevine girdiğini hatırlatarak, eşinin bankaya yatırdığı paralara kendisi tahliye olduktan 22 gün sonra el konulduğunu anlattı. Aygün, daha sonra eline geçen belgede, "tüccar bir kişinin kasasında para bulunmasının uygun bir şey olmadığı, paranın bu şekilde korunmasının şüpheli göründüğü, suç konusu gelir olma ihtimali oluştuğu"nun belirtildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben 1978'de ticarete başladım, zaman zaman vergi rekortmeni oldum, mal beyanım da ortadadır. 583 daire alıp sattım, ticaret yaptım. Benim kasamda ne çıkacak? Çorap mı kravat mı çıkacak, tabii ki para çıkacak. Ama yapılan kıyaslama elma ile armut gibi değil, uzay gemisi ve elma mukayesesidir. Adam devlet memuru, ömrü boyunca hiç yemese içmese eline geçecek para 2 trilyon civarında olur. Suçlu demiyorum. Biz beraat etmedik, müebbeti bize salladılar. Biz ceza yerken siz bağırıyordunuz; bağırsak boşaltma dediniz.

Paramıza el koydular, paramı istedim, arsamı teminat verip paramı geri aldım. MASAK devreye girdi, didik didik etti, bütün bağırsakları orada boşalttılar. Ben Unakıtan zamanında doğruları söylediğim için beni tehdit ettiler, defterlerime el koydular, 'susarsan veririz' dediler. Susmayacağım, inceleyin dedim. MASAK 3 yıl boyunca beni ve aile fertlerimi inceledi. Bütün hesaplar burada. Allah razı olsun, iyi oldu, ben aklandım. Suç geliri olarak almamışım, iddia edilen terör örgütü ile paranın bağlantısı tespit edilememiş, 2,5 milyon Euro ve servetle suç fiili arasında illiyet bağı kurulamamıştır. Malvarlığım bu paranın çok çok üzerindedir. Servetimin bir miktarının kasada saklama mutat ve akla yatkın değilmiş.

Operasyondan önce silah bulundu

Ben inancım gereği bankaya yatırmıyorum. Şimdi de var. Paranın kaynağı yasaldır. Bunlar başıma geldiğimde bizi dinlemediniz, bize inanmadınız. Ne oldu şimdi? Makam odamın arkasındaki banyoda operasyondan 45-50 gün önce Glock marka silah bulundu. Kimseye haber vermeden götürüp karakola teslim ettim. 45-50 gün sonra operasyon yapılıyor, polisler sürekli banyoya girip çıkıyor. Bu para helal paramdır."