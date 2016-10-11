Global Tower'ın halka arz fiyat aralığı belirlendi

Turkcell, Kule Hizmet ve İşletmecilik'in (Global Tower) sermayesinin yüzde 25'ine kadar olan kısmının, hisse başına 3.82 ile 4.46 lira aralığından halka arz edileceğini açıkladı.

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Turk-internet’te yer alan habere göre, Turkcell, tamamına sahip olduğu Kule Hizmet ve İşletmecilik'in (Global Tower) sermayesinin yüzde 25'ine kadar olan kısmının, hisse başına 3.82 ile 4.46 lira aralığından halka arz edileceğini açıkladı. Bu konudaki çalışmalar nisan ayı sonunda başlatılmıştı.

Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arz edilecek hisseler Turktell Bilişim Servisleri şirketi tarafından satılacak. Halka arz edilecek yüzde 25'lik büyüklük ek satış hakkını da içeriyor. Açıklamada şöyle denildi:

"Halka arza ilişkin izahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından inceleme aşamasında olup, gerekli onayların alınmasını takiben izahname ve tasarruf sahipleri satış duyurusu ile diğer ilgili belgeler mevzuat hükümleri çerçevesinde KAP ile ilgili tarafların internet sitelerinde ilan edilecektir"