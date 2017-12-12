Global Shapers İstanbul panelinde, “Lizbon’dan İstanbul’a İnovasyon Köprüleri” konuşuldu

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) bir inisiyatifi olarak kurulan ve dünyada 350’den fazla şehirde liderlik potansiyeli taşıyan gençlerin topluma faydalı olabilecek projeler ürettiği Global Shapers Topluluğu’nun İstanbul merkezi, “Lizbon’dan İstanbul’a İnovasyon Köprüleri” konulu bir panel gerçekleştirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-Portekiz İş Konseyi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, panelin temel odağını Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye’de inovasyon sektöründe gelinen aşamalar oluşturdu. Global Shapers İstanbul Merkezi üyesi, Momento Kurucu & CEO’su Zeynep Dağlı Kastro, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna İlter ve Portekiz Dış Ticaret ve Yatırım Birimi Müsteşarı Colesta Mota etkinliğin açılış konuşmalarını üstlenirken, finans, yatırım, teknoloji, girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların üst düzey temsilcileri oturumlarda yer aldı.

Girişimcilik ekosisteminde öne çıkan trendler, teknoparkların inovasyon açısından ülkemize sağladığı yenilikler ve günümüzün iş yapış biçimlerini temelden değiştirecek yenilikçi vizyonlar ve dünyadan örnekler tartışıldı. Bunun yanı sıra, Portekiz İstanbul Fahri Konsolosu Aaron Nommaz, konuşması esnasında Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Global Shapers Topluluğu Lizbon Merkezi’nden kurucu üye ve üyelerin de konuşmacı olarak katılım gösterdiği panelde Indico Capital Yönetici Direktörü ve Global Shapers Lizbon Merkezi Kurucu Küratörü Stephan Morais Portekiz’de yatırım fırsatları konusunda detaylı bilgiler aktardı.

2015 yılında “Avrupa’nın Girişim Bölgesi” seçilen Lizbon, son yıllarda artan bir ivme ile yeni girişimlerin, start up ve risk sermayesi fonlarının odak noktası haline geliyor. 2016 yılı itibariyle tüm dünyadan 60 bin katılımcıyı ağırlayan “Web Summit” etkinliğinin ev sahipliği görevini üstlenen Lizbon, girişimlerin ve teknoloji şirketlerinin yeşermesi için gerekli olan destekleri sağlamakta aktif rol üstleniyor. Türk girişimleri ve girişim fonlarının Avrupa Birliği içerisinde temsilini artırmak, Avrupa Birliği içerisinde yatırım yapmak, ofis açmak ve yüksek teknolojinin kullanım alanlarından faydalanmak açısından önem taşıyan etkinliğin, teknoloji ve yatırım alanlarında iki ülke arasında yeni işbirliklerine ışık tutması hedefleniyor.

(FOTOĞRAF)