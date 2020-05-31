Global Pride: Onur Yürüyüşü, Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene dijital ortamda gerçekleşecek

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Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle dünyanın birçok ülkesindeki geleneksel Onur festivalleri ve yürüyüşleri iptal edilirken, LGBT toplumunun salgına rağmen bir araya gelip Onur Günü'nü kutlayabilmesi için dijital ortamda dev bir etkinlik düzenlenecek.

Onur Günü'nden bir gün önce, 27 Haziran'da düzenlenecek etkinlikte Norveç Başbakanı Erna Solberg, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ve bu hafta eşcinsel evliliği yasallaştıran Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada konuşma yapacak. Etkinliğe Hindistan'ın eşcinsel olduğunu kamuya açıklayan ilk prensi Manvendra Singh Gohil'in de önceden bir konuşma kaydedip göndermesi bekleniyor.

"Global Pride" simli organizasyonda Olivia Newton-John, Deborah Cox, Thelma Houston, Ava MAX, Pabllo Vittar, Courtney Act, Dixie Chicks, Bright Light Bright Light ve Steve Grand gibi müzisyenler şarkılar söyleyecek.

Etkinlik YouTube ve Global Pride'ın internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Avrupa Onur Yürüyüşü Organizatörleri Birliği Genel Başkanı Kristine Garina, "Bir Onur Yürüyüşü organize eden herkes bu etkinliğe katıldığında hayatı değişen birini gördüğünü söyler. Bir çok Onur Yürüyüşü'nün iptal edilmesiyle birlikte etkinliği internete taşımak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu hissettik" dedi.