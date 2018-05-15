Global Ports: Kruvaziyer turizmini yeni dönemine hazırladık

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Türkiye’de Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanlarının işletmecisi ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “sektörün iki büyük kruvaziyer gemi operatörü Kuşadası’na 2019’da dönmeyi” planladığını ve bu sayıların artacağını söyledi.

Türkiye’ye kruvaziyer turistlerin en fazla giriş yaptığı Kuşadası ile Bodrum ve Antalya limanlarını işleten dünyanın en büyük bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi, Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in CEO’su Sayın, sadece yeni bağlantılar için yoğun görüşme trafiği gerçekleştirmekle kalmadıklarını, limanlara uğrayan gemi sayısının düştüğü dönemde başta Kuşadası olmak üzere Türkiye’deki limanlarında bir yandan altyapıyı güçlendirdiklerini vurguladı.

Sayın konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kruvaziyer turizmi de sektörün diğer segmentleri gibi yeni bir artış dönemine girdik. Bununla birlikte kruvaziyer turizminin dinamikleri gereği yeni artış döneminin tepe noktasına gelecek iki üçyılda ulaşacağını öngörüyoruz. 2016 öncesi rakamlara dönülecek.”

“Ek sefer kararları aldırdık, sayılar artacak”

Toplam yedi ülkede 13’ü kruvaziyer ikisi ticari olmak üzere 15 liman işlettiklerinin hatırlatan Sayın, şöyle devam etti: “Türkiye’nin kruvaziyer hatlarının rotasına tekrar girmesi için ciddi çalışmalar yürüttük. Bu yıl Mart ayında Miami’de düzenlenen kruvaziyer turizminin küresel çapta en büyük buluşması olan Seatrade Cruise Global’de bire bir yürüttüğümüz görüşmelerin yanı sıra 250 büyük oyuncuya verdiğimiz davette Türkiye’nin uluslararası turizm sektörü için önemini anlattık.”

Görüşmelere Miami’den sonra devam ettiklerini söyleyen Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün iki büyük kruvaziyer gemi operatörü Kuşadası’na 2019’da dönmeyi planlıyor. Bu sayılar daha da artacak. Yoğun bir görüşme trafiğindeyiz.”

“Kuşadası’nda altyapıyı güçlendirdik”

Sayın, sadece yeni bağlantılar için yoğun görüşme trafiği gerçekleştirmekle kalmadıklarını, limanlara uğrayan gemi sayısının düştüğü dönemde başta Kuşadası olmak üzere Türkiye’deki limanlarında bir yandan altyapıyı güçlendirdiklerini anlattı. Kuşadası Limanı’nın 39 perakende ünitesinden oluşan üç bin metrekarelik eğlence ve alışveriş merkezi Scala Nuova’yı tamamen yenilediklerini, Yeşil Liman Statüsünü yapılan denetimden sonra sürdürme hakkı kazandıklarını, yeni bir Yolcu Danışma Merkezi kurduklarını anlatan Sayın, “Bodrum ve Antalya’da da benzeri çalışmaları tamamladık” dedi.

“Kuşadası, Bodrum ve Antalya sektörün büyük ödüllerine aday”

Kuşadası ve Antalya limanlarının turizm ve seyahat endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında yer alan World Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı kategorisinde aday gösterildiğini söyleyen Sayın, “Kuşadası Limanı aynı zamanda Bodrum Limanı ile birlikte Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Destinasyonları kategorisinde aday gösterildi. Bu adaylıklar Global Ports Holding’in Türkiye’deki limanlarında sunduğu hizmetin kalitesini gösteriyor” diye konuştu. (Fotoğraflı)