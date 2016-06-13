Global Medya Forumu: Medya, Özgürlük, Değerler



Deutsche Welle tarafından düzenlenen 9'uncu ‘Global Medya Forumu'na bu yıl 2 bin 300 dolayında katılımcı bekleniyor. 13 – 15 haziran tarihleri arasındaki buluşmanın ana başlığı ‘Medya. Özgürlük. Değerler' olacak. Yüzün üzerinde ülkeden gelen politikacı, sanatçı, sivil toplum örgütü temsilcisi ve vizyon sahibi uzman 40'ın üzerindeki toplantıda tartışıp, görüş alışverişinde bulunacak. Bu yılkı ‘Global Medya Forumu'na Avrupa Parlamentosu Başkan yardımcısı Aleksander Lambsdorff, Federal Meclis Başkan vekili Claudia Roth, Almanya Çalışma Bakanı Andreas Nahles, Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı organizatörü Wolfgang Ischinger, alternatif Nobel ödülü sahibi Ugandalı Kasha Jacqueline Nabagesera, Mısırlı sanatçı Abo Bakr ve Filistinli piyanist Aeham Ahmad da katılıyor. Buluşmanın kapanış konuşmasını Birleşmiş Milletler İklim Sekreterliği Başkanı Christianna Figueres yapacak.

Etkileşim, sohbet ve seminerler

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg ‘Global Medya Forumu'nun ‘çözüm odaklı çalışmalar, enteraktif formatlar ve ilham verici sohbetler şeklinde geçeceğini', dijital stratejilerin geleceğin medya dünyası açısından taşıdığı önemin buluşmada ele alınacağını, insan haklarıyla, medya özgürlüğünün kısıtlanması, sanat ve kültür özgürlüğüyle iyi yönetim ve kalkınma işbirliği gibi konuların da gündemde yer aldığını', söyledi. Limbourg bütün çalışmalarda medyanın rolünün ve gazetecilikteki gelişmenin ağırlıklı rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Deutsche Welle bu yılki ‘Global Medya Forumu'nda da organizatörlüğün yanı sıra ‘medya yapıcı' olarak da kendini tanıtacak. Konuklar programların hazırlanmasına eşlik edebilecek. Örnek prodüksiyonlar arasında Kübalı gazeteci Yoani Sanchez'in katılacağı insan hakları konulu yeni söyleşi formatı da bulunuyor.

‘place for minds'

‘Global Medya Forumu' yöneticisi Patrick Leusch farklı görüşlerin yayılmasında medyaya önemli görev düştüğünü ve ‘daha iyi bir dünyada yaşanabilmesi için kendi köşelerinde orijinal fikir üretenlere forum sunmak gerektiğini' söyledi. Leusch, bu alanda blogculara, sivil toplum örgütlerine, topluluklara ve politikacılara fikirleriyle değişime yardımcı olma görevinin düştüğünü dile getirdi.

İfade özgürlüğü ve bloglar

Üç günlük buluşma sırasında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'e ‘İfade Özgürlüğü' ödülü verilecek. Ergin ve Bild gazetesi yayım sorumlusu Kai Diekmann'ın yapacakları konuşmaların ilgiyle izlenmesi bekleniyor. Organizatör Leusch, “Diekmann sözünü esirgemeyen bir gazetecidir. Bağlı bulunduğu Springer yayınevinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dava açmakla tehdit edildiğini hatırlatmak isterim” dedi.

‘İfade Özgürlüğü' ödülünün verileceği konferansın ikinci günü Deutsche Welle'nin ‘blogların en iyileri' (BOBS) ödülleri de sahiplerini bulacak. Bu yıl kazananlar arasında Bangladeş'teki bir yurttaş gazeteciliği projesi ile ahlak zabıtası alarmı veren İran kaynaklı mobil aplikasyon, Hindistan'da kadınlara yapılan asitli saldırılarla mücadele kampanyası ve Almanya'daki ‘Siyasi Güzellik Merkezi' de bulunuyor.