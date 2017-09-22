Global markalar ve AVM yatırımcıları Beşiktaş Vodafone Park’ta buluşacak

İstanbul, 22 Eylül (DHA) – Küresel markalar ve alışveriş merkezi (AVM) yatırımcıları, dünyanın önde gelen perakende organizasyonlarından RLI Connect İstanbul etkinliği için 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde Beşiktaş Vodafone Park’ta bir araya gelecek.

Dönüşümlü olarak 2012’den bu yana Londra ve Dubai’de düzenlenen RLI Connect, Akdeniz, Kuzey Afrika, Körfez bölgesi, Ortadoğu, Rusya, Balkanlar gibi dünyanın birçok bölgesinden marka, AVM yatırımcısı, proje geliştiricisi ve servis sağlayıcısını bu kez İstanbul’da buluşturacak. Uluslararası perakende sektörünün yakından takip ettiği organizasyon, Türk markalarına da küresel fırsatlar konusunda ışık tutacak.

Perakende sektörünün küresel ölçekte buluşma noktalarından biri haline gelen organizasyon hakkında bilgi veren RLI Connect Yönetim Kurulu Başkanı Jayne Rafter, sektörün bütün taraflarını bir araya getirerek yeni fırsat kapıları açma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Türk markalarının yurt dışı açılımlarına hız kazandıracaklarını bildiren RLI Connect Yönetim Kurulu Başkanı Jayne Rafter, “Dünya çapında yüzlerce AVM’si bulunan 20 yatırımcı ile yerli ve yabancı 100’ün üzerinde markayı Beşiktaş Vodafone Park’ta buluşturacağız. İki günde 2 binin üzerinde B2B görüşme ile yeni iş birliklerine imza atılacak” dedi.

Türkiye’nin özellikle moda tasarımı konusunda büyük yol kat ettiğinin altını çizen Rafter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası perakende, trilyonlarca dolarlarla ifade edilen devasa bir sektör. İngiltere merkezli RLI Connect olarak biz fırsatları aynı çatı altında değerlendirmek ve yeni iş birliklerine imza atmak isteyen marka, AVM yatırımcısı, servis sağlayıcısı, proje geliştiricisi, danışmanlık firması, franchise grupları ve servis sağlayıcılarını bir araya getiriyoruz. Bu büyük sektör her dönem farklı fırsatları içinde barındırıyor.

Küresel yatırımcılar Türkiye’nin özellikle tasarım gücü ve hızlı üretim konusundaki kapasitesinin farkında. Büyük bölümü Türk markaları ile iş birliği yapmak için fırsat kolluyor. İçeride gücünü kanıtlayan markaların da uluslararası arenaya çıkma gibi bir planlarının olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle biz tarafları ‘kazan kazan’ ilkesi çerçevesinde buluşturmak istiyoruz.”

Dünya genelinde yüzlerce AVM’si bulunan 20 yatırımcı ile 100’ün üzerinde yerli ve yabancı marka, franchise grubu, servis sağlayıcısı gibi sektörün önemli aktörlerini İstanbul’da bir araya getireceklerinin altını çizen Rafter, “24-25 Ekim 2017 tarihlerinde Beşiktaş Vodafone Park’ta gerçekleştireceğimiz RLI Connect, Avrupa, Akdeniz, Kuzey Afrika, Körfez Bölgesi, Ortadoğu, BDT, Balkanlar gibi dünyanın birçok bölgesinden alışveriş merkezi yatırımcıları, proje geliştiricileri, danışmanlık firmaları ve servis sağlayıcılar yer alacak. Vodafone Park’ın özel locaları, yatırımcılara ve kiralama firmalarına toplantı odası olarak tahsis edilecek ve katılımcı markalar, bu firmalarla özel toplantı odalarında iki günde 2 bin civarında B2B görüşme olanağı bulacaklar. Önceki organizasyonlarımızda siyasi nedenlerle İran, Katar ve İsrail’in katılımında sorunlar yaşanıyordu. Üç ülke ilk kez İstanbul’da aynı organizasyonda bir arada olacak.” dedi.

Türkiye’nin küresel ölçekte markalar çıkarma hedefini hatırlatan RLI Connect Türkiye Temsilcisi ve World Brands Consulting Kurucusu Ekrem Utku da, organizasyonun Türk perakende sektörüne yeni ufuklar açacağını söyledi. Organizasyona katılan firmalara istedikleri kurumlarla online ya da yüz yüze görüşme fırsatı verileceğini söyleyen Utku, “Markalarımızın önemli bir kısmı son dönemde yurt içinden çok yurt dışında büyümeye odaklanmış durumda. RLI Connect ile biz onlara yurt dışına açılım konusunda ışık tutmaya çalışacağız. Kendilerini küresel AVM yatırımcıları ve franchise grupları ile buluşturacağız. Öte yandan, organizasyona hazırlanırken Türkiye’de yatırım yapmaya istekli bin 400 civarında yabancı firma ile iletişime geçerek kendilerini davet ettik. Davetimize olumlu yanıt veren yatırımcılara 23 Ekim’de İstanbul’daki AVM’leri ve perakende dünyasını yerinde gözlemleme imkânı sunacağız.” dedi.