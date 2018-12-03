Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

İSTANBUL, (DHA)- KÜRESEL kripto para borsası DSX, Türkiye\'de kullanıcıların kripto para teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı ve platformda Türk Lirası üzerinden işlemlerin başladığını duyurdu. Aralık ayı içinde Türkçe dil desteği verecek olan DSX, 2019 yılı başında ise akıllı telefon uygulamasıyla mobil platformlarda yerini alacak.

Kullanıcıların ve finans kuruluşlarının kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle kurulan global kripto para borsası DSX, Türkiye pazarındaki faaliyetlerin ve hedeflerin anlatıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade eden DSX CEO\'su Mike Rymanov, “Türkiye gerek kullanıcılar gerekse finans kuruluşları ölçeğinde global FinTech devrimine öncülük ediyor. Türkiye\'nin genç ve inovasyona açık nüfusu, yeni ve heyecan verici finansal fırsatları keşfetmeyi seviyor” dedi.

“TÜRKİYE PAZARINA İNANDIĞIMIZ İÇİN BU YATIRIMI YAPIYORUZ”

Türkiye\'den gördüğü yoğun ilgi karşısında DSX’in tümüyle Türkçe bir platform ile pazarda varlığını sürdüreceğini kaydeden Rymanov, yaptığı açıklamada kripto para alım satımında Türk Lirası ile işlem seçeneğinin aktif hale geldiğini duyurdu. Bu adımın DSX için önemli bir geliştirme yatırımı olduğuna dikkat çeken Rymanov, \"Türkiye pazarına inandığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Buradaki kullanıcıları ve finansal kuruluşları, kripto para ticareti yapmanın profesyonel yolu ile tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DSX, Aralık ayı içinde Türkçe dil desteğiyle yerel hizmet sunmaya başlayacak. 2019 yılının ilk çeyreğinde ise kullanıcı dostu bir akıllı telefon uygulamasıyla kripto para alım satımını mobile taşıyacağız” diye konuştu.

YASAL MEVZUATA UYUMLU KRİPTO PARA PLATFORMU

DSX\'i diğer kripto para borsalarından ayıran en önemli özelliklerin başında, sadece son kullanıcılara değil, kripto teknolojileri keşfetmek isteyen finans kuruluşlarına da yasal uygunluğu bulunan hizmetler sunması olduğu ifade edildi. Finans kurumlarının bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışan DSX’in, kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mevzuatlar çerçevesinde işlediği belirtildi.