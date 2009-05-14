Global ilişkiler Forumu kuruldu

Türkiye'nin bilim, sanat, politika ve iş alanındaki 40 önemli isminin kurduğu Global İlişkiler Forumu'nun kurucu başkanlığını Rahmi Koç yapacak



Türkiye’nin farklı alanlarda yetiştirdiği, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş 40 akademisyen, büyükelçi, sanatçı, emekli orgenaral, siyasetçi, hukuk insanı, basın mensubu, iş insanı ve bürokrat, Global İlişkiler Forumu (GIF) adıyla bir dernek kurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, GİF’in, dünyada hızla değişen dinamiklerin Türkiye’ye ve insanlığa azami fayda sağlamasına ve bu gelişmelerin oluşturacağı tehditlerin asgariye indirilmesine destek olmak amacıyla kurulduğu belirtildi. Açıklamada, dünyada ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmelerin uluslararası kuralların yeniden yazılmasını, kural ve kurumların yeniden yapılanmasını zorunlu kıldığına işaret edilirken, ülkelerin, yeni kural ve kurumların kendi lehlerinde oluşması için çaba gösterdiği hatırlatıldı.



Entelektüel katkı

Öncü ülkelerde resmi inisiyatiflere entelektüel katkıda bulunan ve diğer ülkelerdeki muadil kurumları ikna ederek, destek veren yapıların mevcut olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Global İlişkiler Forumu bu süreçte, dünyadaki değişimin gerektirdiği uluslararası inisiyatiflerin alınmasında Türkiye’nin, etkin, saygın ve öncü uluslardan biri olmaya devam etmesi için gerekli bilgi, analiz, ulusal veya uluslararası tartışma platformlarını sağlamayı ve uluslararası temaslara katkıda bulunmayı amaçlıyor. GİF, yerel ve uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin, diğer ülkelerin ve uluslararası kurumların karşılıklı öncelik ve seçeneklerinin anlaşılmasına yardımcı olmayı ve derneğin amaçlarını paylaşan kurumlarla ortak çalışmalar yaparak Türkiye’nin ve insanlığın barış ve refahına hizmet etmeyi amaçlıyor.”



Global İlişkiler Forumu’nun öncelikli faaliyet alanları, uluslararası alanda araştırma, tartışma ve çalışmalar yürütmek, Türkiye’de ve dünyada toplum için önemli hizmetlerde bulunmuş liderleri davet ederek tartışma platformları yaratmak ve çalışma grupları oluşturarak, tespit ve politika analiz raporları üretmek olarak belirlendi.



Listede Emekli asker de akademisyen de var



GİF’in ilk Genel Kurulu’na kadar geçici olarak görev yapacak Yönetim Kurulu, Rahmi M. Koç’un başkanlığında, Hanzade Doğan Boyner, Hasan Çolakoğlu, Metin Fadıllıoğlu, Memduh Karakullukçu, Sönmez Köksal, Gülsün Sağlamer ve Özdem Sanberk’ten oluşturuldu.



Global İlişkiler Forumu Kurucu Üyeleri (alfabetik sıra)



Ali Doğramacı (Bilkent Üniversitesi Rektörü)

Altan Öymen (Eski Turizm Bakanı ve gazeteci yazar)

Aslı Başgöz (White & Case hukuk şirketi Türkiye sorumlusu)

Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Cem Kozlu (Profesyonel yönetici)

Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi Bölüm Başkanı)

Edip Başer (Emekli Orgeneral)

Ersin Özince (Türkiye İş Bankası Genel Müdürü)

Fatih Birol (Uluslarası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti)

Feyyaz Berker (Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Gülru Necipoğlu (Öğretim üyesi)

Gülsün Bilgehan (eski CHP milletvekili)

Gülsün Sağlamer (eski İTÜ Rektörü)

Hanzade Doğan Boyner (Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanvekili)

Hasan Çolakoğlu (TEB ortağı ve Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Hikmet Çetin (eski Dışişleri Bakanı ve eski NATO Afganistan Sivil Temsilcisi)

İlter Türkmen (Eski Dışişişleri Bakanı)

Memduh Karakullukçu (TÜSİAD Başkan Danışmanı)

Metin Fadıllıoğlu (Ulus 29’un sahibi)

Muhsin Mengütürk (Eski SPK Başkanı)

Ömer Dinçkök (Akkök Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

Özdem Sanberk (Emekli Büyükelçi)

Pekin Baran (Armatör)

Piraye Antika (HSBC Genel Müdürü)

Rahmi M. Koç (Koç Holding Şeref Başkanı)

Rıza Türmen (Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı)

Salim Dervişoğlu (Emekli oramiral- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı)

Solmaz Ünaydın (Emekli Büyükelçi)

Sona Yırcalı (DEİK Başkanı) ve Volkan Vural (Emekli Büyükelçi).”

Sönmez Köksal (Emekli büyükelçi ve eski MİT Müsteşarı)

Süher Pekinel Baran (Piyanist)

Tarhan Erdem (Konda Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı)

Tomris Türmen (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi)

Turgay Durak (Koç Holding CEO Vekili)

Üner Kırdar (Emekli büyükelçi)

Vili Kamhi (Profilo Holding ortağı)

Vural Akışık (Profesyonel yönetici)

Yavuz Canevi (TEB Yönetim Kurulu Başkanı)

Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)





