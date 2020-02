Global Girişimcilik Kongresi 170 ülkeden üç bin katılımcıyı ağırlayacak

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST) 16 – 19 Nisan tarihleri arasında 170 ülkeden üç binden fazla katılımcıyı İstanbul’da ağırlayacak ve 300’den fazla uluslararası girişimcilik ekosistemi uzmanına konuşmacı olarak yer verecek.

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Kongrenin stratejik partnerliğini ise, Koç Holding ve Sabancı Holding üstleniyor, Levent Çakıroğlu (Koç Holding CEO’su) ve Mehmet Göçmen (Sabancı Holding CEO’su) de kongrede konuşmacı olarak yer alacak.

GEC himayesinde ayrıca uluslararası girişimcilik paydaşı ağı GEN, melek yatırımcıları bir araya getiren GBAN, girişimcilik araştırmalarına odaklanan GERN, inovasyon ve bilim konularını ele alan GİST ve 30 ülkeden bakan seviyesinde katılımcı ağırlayan Startup Nations Ministerial’ın senelik buluşmaları ve saha ziyaretleri yer alacak. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat olacak.

5 Nisan’da Hilton Bomonti’de düzenlenen GEC18IST Basın Toplantısında; İstanbul Organizasyon Komitesi Platform Başkanı Ali Sabancı, Platform Genel Müdürü Didem Altop ve üye kurumları temsilen Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar basın mensupları ile bir araya geldi.

GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı: “GEC18IST’in iki seneyi aşan hazırlık süreci Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü. Kongre’nin stratejik partnerleri Koç Holding ve Sabancı Holding olurken, Resmi Havayolu Sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor. Tüm bu kurumların desteği sayesinde, kongre sekiz milyon lirayı bulan bir bütçeyle gerçekleştiriliyor. 16-19 Nisan’da tüm dünyada girişimcilik gündemini İstanbul’da birlikte belirleyeceğiz. Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi, ülkemizden “born-global” şirketler çıkmasına katkıda bulunacak ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandıracaktır. Ayrıca GEC18IST’in İstanbul’da düzenlenecek tek seferlik bir kongre olmasının ötesinde uzun soluklu bir dayanışma platformuna vesile olması beklenmektedir. Türkiye olarak global girişimcilik ekosisteminde aktif ve verimli bir şekilde rol alabilmemiz için, GEC18IST ile başlayan bu ortak dayanışma hareketinin gerçek bir platforma dönüşmesi gereklidir.” dedi.

Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli: Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli: “Türkiye’nin küresel pazara odaklanan, yenilikçi teknoloji üreten ve yeni nesil iş modelleri geliştiren etkin girişimcilik potansiyeli çok yüksek. Ancak, Türkiye\'den daha çok global girişimci çıkarabilmemiz için sektörel öncelikler belirlemeye ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Türkiye’ den, ileride milyarlarca dolarlık değere ulaşan yeni firmaların çıkmasının yolu buradan geçiyor. Endeavor Türkiye olarak yer aldığımız 30 ülkedeki uluslararası mentör ve yatırımcı ağımızı en yenilikçi ve yüksek büyüme potansiyeli olan Türk girişimciler için sektör önceliklerimiz doğrultusunda harekete geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır: “Yirmi yıldan uzun süredir Habitat olarak Türkiye’nin 81 ilinde gençlerle birlikte sürdürülebilir kalkınma misyonu ile çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Kalkınma amaçlı e-dönüşümün hızlandırılması odaklı bütün çalışmalarımızda uluslararası kuruluşlar, hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile çok paydaşlı ortaklıklar kurmayı her zaman için önemsedik. Eminim GEC18IST Türkiye’deki deneyimi küresel paydaşlara aktarma fırsatı yakalayacağımız çok güçlü, yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: “71 bini aşkın ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yüksek katma değerli ihracat artışı ile küresel ticaret payımızı yükseltmek için inovasyon ve girişimciliğe büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için girişimciliğin ne denli önemli olduğunun farkındayız. İstanbul\'u önce bölgesel ardından da küresel bir girişimcilik merkezi, bir merkez haline getirmek ve Türkiye\'den 2023 yılına kadar çok sayıda unicorn çıkarabilmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz. GEC18IST esnasında dört gün boyunca iş ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimleri ile dopdolu bir program oluşturduk. Girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerimizde yer alan yerel networkümüzü de bu etkinlikte uluslararası katılımcılar ile bir araya getireceğiz.” dedi.

TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancıoğlu: “GEC18IST’e ev sahipliği yapmayı İstanbul’un küresel bir girişimcilik merkezi olmasının önemli bir adımı olarak değerlendiriyoruz. Global Girişimcilik Kongresi’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılım olmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli girişimcilik etkinliğinin etkisinin İstanbul ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle tüm Türkiye’den TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurul Başkanlarını ve üyelerini de bu etkinliğe davet edeceğiz. Bu kongrenin kurul üyelerimize, girişimcilik ekosistemini güçlendirirken ilham vermesini ve dijital dönüşüm projelerine hız kazandırmasını umuyoruz.” dedi.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü: “Geleceğimiz için, eşiğinde olduğumuz Endüstri 4.0\'ın hızına ayak uydurabilmek ve kaliteli eğitim, sağlık, gıda, su, tarım ve şehirleşme gibi öncelikli toplumsal konulara akıllı çözümler bulabilmek büyük bir fırsat olacak. Bu eşsiz fırsattan en etkin şekilde yararlanabilmemiz için de özel sektör, kamu, sivil toplum ve olmazsa olmaz yenilikçi girişimciler ile birlikte bir karşılıklı diyalog ve dayanışma ortamı yaratmak çok önemli. Koç Holding, Arçelik, Ford Otosan ve Yapı Kredi adına GEC de aktif rol almamız bu inancımızın göstergesidir. Paydaşlar arası bu diyaloğun devamını dileriz.”

GEC Platform Genel Müdürü Didem Altop: “İstanbul’da 10. yılını kutlayacak Kongre boyunca Muhtar Kent (Coca Cola YK Başkanı), Guy Peri (P&G Chief Data Officer), Fadi Ghandour (Wamda Capital Chairman), Jeff Hoffman (Colorjar YK Başkanı), Yossi Vardi (4 Years From Now YK Başkanı), Daniel Isenberg (Babson Üniversitesi Girisimcilik Ekosistemi Projesi YK Başkanı), Christopher Schroeder (Yatırımcı ve “Startups Rising” Kitabı Yazarı), Kristen Schrieber (AB KOBİ Komisyon ve Politikalar Başkanı), Alex Salkever (Futurist ve “The Driver in the Driverless Car” Kitabı Yazarı) ve Zainab Salbi (#MeToo Kadın Hareketi Öncüsü) gibi uluslararası iş ve girişimcilik dünyası liderleri sahne alacak. GEC’de, ana seansların yanı sıra endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışılacağı Paneller, konu bazlı araştırmalar ve vaka çalışmalarının paylaşılacağı Learning Hub’lar, atölyelerin gerçekleşeceği Workshop Hub\'lar ve networking fırsatı yaratacak saha ziyaretleri gibi 150’den fazla seans ve birçok farklı aktivite gerçekleşecek.” dedi.

Global Girişimcilik Kongresi, Kauffman Vakfı destekli Global Girişimcilik Network’ü (Global Entrepreneurship Network - GEN) tarafından 2008 senesinde başlatıldı ve dünya çapında girişimciliği ve girişimcilik ekosistemlerini geliştiren kurum ve kuruluşların buluşma noktası haline geldi. Kongre, dünya genelinde GEN ülke temsilcilerinin yanı sıra; fikir liderlerini, araştırmacıları, kamu görevlilerini, özel sektör önderlerini, girişimcileri ve yatırımcıları konuk ediyor. GEC, geçtiğimiz yıllarda Kansas City, Dubai, Şanghay, Liverpool, Rio, Moskova, Milan, Medellin ve Johannesburg’da gerçekleşmişti. (Fotoğraflı)