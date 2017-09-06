Global gıda sektörünün temsilcileri İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) desteğiyle ITE Turkey’in bu yıl 25’incisini düzenlediği WorldFoodIstanbul, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 7 Eylül\'de kapılarını açacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TGDF, KOSGEB, TÜGİDER, MARSAP ve PAKDER tarafından desteklenen WorldFoodIstanbul, 25. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 7-10 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

GIDA SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURACAK

“Gıda Dünyası’nın Türkiye Buluşması” olarak nitelendirilen WorldFoodIstanbul fuarı, bugüne kadar Türk gıda sektöründeki en son ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilenmesine öncülük etti. Fuar, eş zamanlı düzenlenen konferanslar ile gıda sektörüne birçok farklı konuda bilgi akışı sağlarken, katılımcı ve ziyaretçileri gıda sektörünün geleceği konusunda bilgilendiriyor.

Sektörünün önemli etkinliklerinden biri olarak ön plana çıkan fuar, bu yıl da sektöre yön veren isimlerin katılımları, etkinlikler ve yeni ürünler ile düzenlenecek.

WORLDFOODISTANBUL PROGRAMI

7 Eylül Perşembe günü saat 12:00’de yapılacak tören ile kapılarını açacak olan fuarda, Aşçılar Derneği tarafından, 7 ve 8 Eylül’de ITQI Üstün Lezzet Ödüllü Ürünlerle Tadımlık Pişirimler etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kodeks Daire Başkanlığından Emel Mutlu, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Mevzuatı, Sağlık ve Beslenme Beyanları konusunda 9 Eylül\'de sunum yapacak. Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrolleri Daire Başkanlığı’ndan Selim Kaplan da Gıda Ürünleri İthalat Mevzuatı başlıklı sunumunu yine 9 Eylül Cumartesi günü yapacak.

PepsiCo Türkiye AGRO Müdürü Hakan Sarı “Sorumlu Tedarik = Sürdürülebilir Tarım, Ürettiğimiz her üründen sorumluyuz” Tempix İndikatör Etiketleri CEO’su Marko Arola ise “Soğuk Zincir Ürünlerin Depolama ve Taşımacılığında Isı Takibi, İndikatör Etiketleri” konulu sunumlarını da aynı gün yapacak.

TGDF GENEL SEKRETERİ MENLİK, GIDA VE İÇECEK TRENDLERİNİ ANLATACAK

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik’in “Türk Gıda ve İçecek Sektörü, Tüketici ve Trendler” başlıklı sunumuyla devam edecek olan 9 Eylül Cumartesi günü programı, Aşçılar Derneği’nin ITQI Üstün Lezzet Ödüllü Ürünlerle Tadımlık Pişirimler” etkinliği ve ITQI Üstün Lezzet Ödülleri Konferansı ile sona erecek.

“WORLDFOODISTANBUL,TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN GIDA VİTRİNİ”

Sektörün Türkiye’nin gıdada dünyaya açılan vitrini olma özelliğini taşıyan WorldFoodIstanbul Fuarı’na hazır olduğunu belirten TGDF Başkanı Şemsi Kopuz,fuarın, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün gelişimine katkı sağlayarak, sektör liderlerini bir araya getireceğini söyledi.

WorldFoodIstanbul’u organize eden ITE Fuarcılığın uluslararası deneyim ve birikiminin sektör açısından önemine vurgu yapan Kopuz şunları söyledi:

“Uluslararası deneyim ve birikimiyle Türkiye’de çok başarılı çalışmalara imza atmış olan ITE Turkey’in organize ettiği WorldFoodIstanbul kapsamında, enerji ve gücümüzü daha da yüksek noktalara çıkaracağımızdan eminiz. Geçen yıllarda ITE Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuarlarda, özellikle ziyaretçi profilinde kaydedilen başarı bizim için temel belirleyici olmuştur.

WorldFoodIstanbul, bu yıl birbirinden ilgi çekici etkinlikleriyle de katılımcı ve ziyaretçilere dolu dolu bir program sunuyor. Fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilecek inovasyon ve yemek yarışmaları; görsel bir şölen ile birlikte toplantılara lezzetli bir mola verdirecek.

‘Gıda satın almasında kalite standartları’, ‘Perakendede global vizyon’, ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme’ ve ‘Ceviz ve bakliyatın insan sağlığına faydaları’ konularını içeren konferanslar da, katılımcılara gıda sektörü hakkında detaylı bilgi akışı sağlayacak. Bunlara ek olarak uluslararası satın alma heyetinin ağırlanacağı ve B2B iş görüşmelerinin organize edileceği Retail Center (Perakende ve Zincir Market iş görüşmeleri) alanı ve Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Körfez Ülkeleri, Tunus, Fas, İran, Orta Doğu ve Avrupa’dan gelecek satın alma heyetleri de farklı iş birliklerini mümkün kılacak.”

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