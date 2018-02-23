Global Finance: Türkiye'nin "En İyisi" Akbank Private Banking

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Akbank Private Banking, Global Finance’in “Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık bulundu.

“Global Finance Best Private Banking Awards” ödül töreni, dünyanın dört bir yanından üst düzey banka yöneticilerinin katılımıyla New York’ta düzenlendi. Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi olan Akbank Özel Bankacılık, 2018’e küresel düzeyde prestijli ödüllerle başladı. Akbank Private Banking, Global Finance’in “Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık bulundu.

Akbank Private Banking birimini bu önemli başarılara taşıyan yeniliklerin müşteri odaklı bakış açısı ile gerçekleştiğini belirten Akbank Private Banking Bölüm Başkanı Didem Bağrıaçık, “2017 yılında başlattığımız ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi’ konusundaki yenilikçi çalışmaların müşterilerimiz nezdinde olumlu etkisini gözlemliyoruz. Uluslararası alanda farklı kategorilerde bize birçok ödül kazandırdı. Aldığımız bu ödüllerle gurur duyuyoruz\" dedi.

Akbank Private Banking olarak üst segment müşterilerilerine sundukları hizmetlerini yenilikçi ve dijital bir anlayışla yeniden tasarladıklarını belirten Bağrıaçık, \"Bu çalışmayı yaparken müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri önceliğimiz oldu. Ayrıca 2018 yılına bir yenilikle girdik ve \'Akbank Private Banking\' ile \'Akbank Yatırım Hizmetleri\' bölümlerini tek bir çatı altında toplayarak Varlık Yönetimi alanında sinerji yaratacak bir atılım yaptık. Bu atılımın da sonuçlarını çok yakında göreceğimize inanıyorum” dedi. (Fotoğraflı)