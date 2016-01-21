'Global bir işadamıydı'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını

kaybetti. Mustafa Koç'un 3. kuşak üyesi olduğu Koç Holding, Türkiye'nin ilk holdingi. Holding,

gıda sektörünün ardından elektrikli ev aletleri ve otomotiv sektörlerinde de büyük atılımlar

gerçekleştirdi. 2003 yılında babası Rahmi Koç'tan görevi devralan Mustafa Koç'un bu

atılımlarda önemli rolü olduğu biliniyor. Holding, 2009 yılında Fortune dergisinin dünyanın en

büyük 500 sanayi firması listesinde 172. sırada yer aldı. Başta elektrikli ev aletleri olmak

üzere yurtdışında da yatırımlarını artıran Koç Holding'in Almanya da dahil yaklaşık 22 ülkede

yatırımları bulunuyor. 2004 yılında Holding, Mustafa Koç'un girişimiyle İngiliz Alba ile birlikte

Alman elektronik şirketi Grundig'i satın aldı. 2008 yılında ise Koç Holding'e ait olan Beko,

şirketin tamamını Alba'dan satın aldı ve Beko Elektronik bölümünün adını Grundig Elektronik

A.Ş. olarak değiştirdi. 2009 yılı ortalarında ise Grundig Elektronik A.Ş., Arçelik Anonim Şirketi

tarafından devralma yolu ile birleştirildi. Böylece Grundig yüzde yüz Türk malı ibaresi ile dünya

piyasalarında yer almaya başladı.

Sosyal konularda da girişimciydi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Almanya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Dr. Wolf-Ruthart Born,

Mustafa Koç'un iş dünyası açısından çok önemli şahsiyet olduğunu belirterek, bu

anlamda başta Türkiye olmak üzere dünyanın önemli bir iş adamını, vizyoner bir girişimciyi

kaybettiğini ifade etti. Born, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Koç, Almanya'da elektronik

sektörünün yanı sıra enerji sektöründeki yatırımlara da sıcak bakıyordu. Ayrıca sosyal konulara

son derece angaje bir kişilikti. Özellikle Türkiye'de ciddi bir sorun olan ara eleman açığını

kapatmaya yönelik meslek eğitimini destekliyordu ve Türkiye'deki kadınların istihdamını

artırmayı istiyordu" dedi.

Üç kuşak başarının adı: Mustafa Koç

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Rolf A. Königs de, Mustafa Koç'un

Türkiye'deki büyük kalkınma hareketinin bir parçası olan Koç ailesinin başarılı bir ferdi ve iş

dünyasının değişime açık bir şahsiyeti olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Dünya genelinde aile

şirketlerinin sadece yüzde 70'i başarılarını ikinci kuşağa, ikinci kuşağında sadece yüzde 10'u

üçüncü kuşağa taşıyabilmektedir. İşte Mustafa Koç az sayıdaki başarılı üçüncü kuşağın

örneklerindendir. Küçük bir şirket olarak hayata geçen Koç Holding, zaman içerisinde

büyüyerek sadece Türkiye'de değil dünyada da isminden söz ettiren büyük bir holdinge

dönüşmüştür. Mustafa Koç'un dünyaya açık vizyonuyla Koç Holding elektronik, otomotiv ve

enerji alanlarında da önemli yatırımlara imza atmıştır. Ailesine ve iş dünyasına başsağlığı

diliyor ve Mustafa Koç'un vizyonunun dördüncü kuşağa da geçmesini temenni ediyorum."

Dünyadaki Türk işadamlarını destekledi

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayiciler Derneği (ATİAD) Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Müfit

Tarhan, Mustafa Koç'un global düzeyde bir işadamı olduğunu belirterek, bu çerçevede

yatırımlarını sadece iş dünyasına değil sosyal alanlara da yaptığına dikkat çekti. Müfit Tarhan,

Mustafa Koç'un Türkiye'nin sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki meselelerine kafa yoran,

sorunlarına eğilen bir kişilik olduğunu ifade ederek, dünyadaki Türk iş adamlarına da destek

verdiğini söyledi. Müfit Tarhan, bu bağlamda Koç'un ATİAD'ın kuruluşunda da yer aldığını

şöyle aktardı: "ATİAD bir anlamda Türkiye'deki TÜSİAD'ın izdüşümü olarak faaliyete geçti. O

yıllarda kuruluş aşamamızda TÜSİAD'daki işadamlarından yoğun destek aldık ve bu isimlerin

başında da Mustafa Koç geliyor. Hatta Bonn'da gerçekleştirdiğimiz kuruluşumuza bizzat

gelerek, bizi maddi ve manevi destekledi. Ülkesini son derece seven biriydi. O yüzden

sadece Koç ailesi değil, Türkiye de bir evladını kaybetti."

