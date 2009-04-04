Glenn Close da ‘Şöhretler Kaldırımı’nda

ABD’li oyuncu Glenn Close, Hollywood Bulvarı’ndaki ‘Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan ünlüler kervanına katıldı.



61 yaşındaki Glenn Close, bunun büyük bir onur olduğunu ve adının çocukluğunda hayran olduğu bazı kişilerle birlikte yer almasının harika bir duygu olduğunu söyledi.



Close, “Bir yıldız olarak değerlendirilmek ayrı bir şey ama benim için en büyük onur adımın bu kaldırımda ben öldükten sonra bile kalacağını bilmek” diye konuştu.



Bulvarda yıldız sahibi olan 2378. sanatçı olan Close, “Öldüren Cazibe” (Fatal Attraction) ve “Tehlikeli İlişkiler” (Dangerous Liasions) filmlerindeki rolleriyle tanınıyor.

