Glee'nin gölde kaybolan yıldızı Naya Rivera'nın cansız bedenine ulaşıldı

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Geçen günlerde Calfornia'daki Piru Gölü'nde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın ölü bedenine ulaşıldı.

Ventur Bölge Şerifi William Ayub düzenlediği basın toplantısında cesetin gölün kuzeybatısında, suyun yüzeyinde bulunduğunu belirtti.

Açıklamalara göre Rivera'nın ölüm sebebinin intihar veya cinayet olabileceğine dair bir ize rastlanmadı.

Şerif Ayub, fiziksel özellikler, kıyafetler ve lokasyon sebebiyle cesedin Rivera'ya ait olduğuna dair karar kıldıklarını söyledi, Ayub, geçen günlerde gölde başka kimsenin kaybolmadığını da dile getirdi.

Cesetin can yeleği takmadığı aktarıldı.

Rivera'nın kaybolmasından önce onunla birlikte teknede olan 4 yaşındaki oğlu, yüzmek için suya girdiklerini ancak annesinin kendisini tekneye çıkardıktan sonra suyun altında kaybolduğunu söylemişti. Şerif Ayub, annenin son enerjisiyle oğlunu kurtarmış olabileceğini söyledi.

Rivera'nın uzun yıllar rol aldığı Glee dizisindeki rol arkadaşları da gölde bir ceset bulunduğunun açıklanmasından kısa süre önce gölün kıyısında bir araya geldi ve ele ele tutuştu. Gölde cansız bir beden bulunduğunun açıklanmasının ardından ekip yine kıyıda toplandı.

Glee'de Santana Lopez karakterini canlandıran Rivera'nın cansız bedeninin bulunmasından tam 7 yıl önce, 13 Temmuz 2013'te Glee ekibinden Cory Monteit aşırı doz uyuşturucu alarak hayatını kaybetmişti.