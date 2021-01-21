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Dünya

Temmuz ayında yapılması planlanan Glastonbury Festivali yine iptal edildi

21 Ocak 2021 15:48

T24 Dış Haberler

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden Glastonbury, 2020'den sonra 2021'de de Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Festivalin organizatörleri, "Tüm çabalarımıza rağmen festivali bu sene de yapamayacağımızı açıkça görüyoruz. Sizi yüzüstü bıraktığımız için özür dileriz" dedi.

Bilet ayırtan müzikseverlere paralarının iade edileceği ve 2022 biletlerinde öncelik verileceği açıklandı.

Britanya'da her sene Pilton'daki bir çiftlikte yapılan festival, normal şartlarda 23 Temmuz'da başlayacaktı.

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