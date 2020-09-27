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Spor

Glasgow Rangers'dan Galatasaray'a gözdağı

27 Eylül 2020 18:32

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Glasgow Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. Rangers, aldığı bu sonuçla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

İskoçya Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

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James TavernierCedric IttenMotherwellGlasgow Rangers
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