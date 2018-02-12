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Ekonomi

GLAFRI'nin küresel başkanlığına Göksal Güngör seçildi

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 28 ülkede operasyonları bulunan ve 60 üyesiyle küresel folyo üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini temsil eden, Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnsiyatifi’nin (GLAFRI) Küresel Başkanı o

12 Şubat 2018 15:39

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 28 ülkede operasyonları bulunan ve 60 üyesiyle küresel folyo üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini temsil eden, Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnsiyatifi’nin (GLAFRI) Küresel Başkanı oldu.
Amerika, Avrupa ve Asya kıtaları dahil 28 ülkede operasyonları olan 60 alüminyum folyo üreticisinin üyesi olduğu GLAFRI’nin 2016’dan bu yana başkanlığını yürüten Oliver Hommel, görevini Şubat ayı itibariyle Göksal Güngör’e devretti.
Assan Alüminyum’un Genel Müdürü Göksal Güngör iki yıldır GLAFRI’de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Güngör, bundan böyle yenilikçi girişimleri ve folyo pazarlarının gelişimini global anlamda desteklemek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine eden GLAFRI’nin Küresel Başkanlığı görevini yürütecek. (Fotoğraflı)

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