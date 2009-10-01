Gladio 5 günde tıklanma rekoru kırdı

Kurtlar Vadisi Gladio’nun merakla beklenen fragmanı 5 günde 700.000 kişi tarafından izlenerek tıklanma rekoru kırdı.



20 Kasım 2009’da vizyona girecek olan Kurtlar Vadisi Gladio’nun merakla beklenen ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. İlk kez 24 Eylül Perşembe akşamı Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonun ilk bölümünün reklam arasında yayınlanan fragmanda filmden ilk görüntüler yer alıyor.

Daha vizyona girmeden adından sıkça söz ettiren Kurtlar Vadisi Gladio sinema filmi, internette şimdiden fenomen haline geldi. Adına hayran siteleri açılan, paylaşım sitelerinde gruplar oluşturulan Kurtlar Vadisi Gladio, vizyona girmeden internette en çok konuşulan film olmayı başardı.



Filmin büyük ilgi gören fragmanı da internette tıklanma rekoru kırıyor. Beklenen fragmanı yayınlayan başta YouTube, Facebook gibi paylaşım sitelerinde olmak üzere Yazete.com gibi haber sitelerinde ve filmin resmi web sitesi www.kurtlarvadisigladio.com ‘da 5 günde yaklaşık 700.000 kişi izledi ve forumlarda yüzlerce yorum yapıldı.



Kurtlar Vadisi Gladio için sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta daha vizyona girmeden 50’den fazla hayran sayfası, 200’e yakın grup oluşturuldu. Yüz bine yakın kişi, bu sayfalara üye olarak film hakkında haberleri paylaşıyor.

