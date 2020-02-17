T24 LogoT24 Logo
Gündem

GKRY Cumhurbaşkanı'ndan Kapalı Maraş açıklaması: Bu, Türkiye’nin meydan okumasıdır

17 Şubat 2020 13:43

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen ve 46 yıldır  kapalı olan Maraş'ın açılmasına dair planları hakkında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis atılan adımları "Türkiye’nin meydan okuma hareketi" olarak nitelendirdi. Anastasiadis, Maraş'ın açılma sürecinde diplomatik adımlar atacaklarını belirterek, "Eli kolu bağlı kalmayacağız" dedi.

"Türklerin Kapalı Maraş’taki tahrik edici faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek" diyen Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rum lider, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerek karadaki gerek Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlali kabul edilemezdir. Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir" diye konuştu.

 



ETİKETLER

kapalı maraşNikos Anastasiadismeydan okumadiplomatik adımlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24