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Bilim / Teknoloji

G.Kore'de Apple ve Samsung yasaklandı

Güney Kore'de Seul Orta Bölge Mahkemesi, Apple ve Samsung'un birbirlerinin patentlerini ihlal ettiğine hükmederek, bazı ürünlerin satışını yasakladı

24 Ağustos 2012 13:56

Güney Kore, cep telefonu sektörünün iki dev şirketi Apple ve Samsung’un bazı ürünlerinde birbirlerinin patentlerini kullandığı gerekçesiyle bir kararname çıkardı.

Güney Kore'de Seul Orta Bölge Mahkemesi, Apple ve Samsung'un birbirlerinin patentlerini ihlal ettiğine hükmederek, bazı ürünlerin satışını yasakladı.

Mahkeme; Apple'ın Samsung'un iki telekomünikasyon patentini ihlal ettiğine, şirketin iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 ve iPad 2'leri raflardan çekmesine karar verirken, Samsung'un Apple'ın bir patentini ihlal ettiğini bildirerek, Samsung'un Galaxy S2 ve bazı diğer ürünlerinin satışını yasakladı.

Mahkeme iki şirketin birbirine tazminat ödemesine de hükmetti.

Mahkemenin kararından Apple'ın bir süre önce piyasaya sürülen iPhone 4S ve Samsung'un Galaxy S3 modellerinin etkilenmeyeceği kaydedildi.

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