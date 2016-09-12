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BBC Türkçe

G.Kore: K. Kore her an yeni bir nükleer deneme yapabilir

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin Cuma günü yaptığı nükleer denemeden sonra her an yeni bir deneme daha yapabileceğini belirtti.

12 Eylül 2016 14:14

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin Cuma günü yaptığı nükleer denemeden sonra her an yeni bir deneme daha yapabileceğini belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, K.Kore'nin Punggye-ri nükleer test sahasında henüz kullanılmamış bir tünel daha saptadıklarını ve bu tünelin 6. nükleer deneme için kullanılabileceğini söyledi.

Yonhap haber ajansı, Güney Koreli bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde K.Kore'nin kuzeydoğusundaki Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünelde hazırlıklar yapıldığını yazdı.

BBC'nin Güney Kore muhabiri Stephen Evans ise yeni denemenin hemen değil ama haftalar ya da aylar içinde yapılabileceğini bildirdi.

Evans "K.Koreli bilim insanları önce son denemenin sonuçlarını değerlendirmek istiyor" dedi.

beşinci nükleer denemesini gerçekleştirdiğini

K.Kore'nin nükleer denemesi, başta G.Kore ve ABD olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekti.

Seul'un Pyongyang'ı 'yok edeceğini'

Kuzey Kore'nin Cuma günkü denemesinin bugüne kadarkilerin en büyüğü olduğu tahmin ediliyor.

K.Kore artık bu denemeyle birlikte artık balistik füzelere nükleer başlık takma kapasitesine sahip olduklarını açıklamıştı. Bu, doğru olması halinde ülkenin nükleer saldırı gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar bundan hâlâ emin olmasa da son gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları görüşmeye başladı. Pyongyang ise bunu "gülünç" olarak karşıladı.

ABD yönetimi de, BM Güvenlik Konseyi, Japonya ve Güney Kore'nin uyguladığı yaptırımların yanı sıra ayrı yaptırımlar uygulama hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

K.Kore'nin ana müttefiki ve ticaret ortağı Çin de, K.Kore lideri Kim Jong-un "agresif tavırlarına" karşı hoşgörülerinin azaldığını belirtmişti.

K.Kore bu yıl iki nükleer ve çok sayıda balistik füze denemesi yaptı. Ülkeye yönelik yaptırımlar bu tür denemeleri yasaklıyor.

Yaptırımların etkili olabilmesi için Çin'in desteği hayati önem taşıyor.

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