Facebook gizlilik uyarısı geçerli mi?

Facebook’ta yayılan ve kişisel bilgilerin korunmasıyla verilerin izinsiz kopyalanmasını engellediğini öne süren ‘gizlilik uyarısı’, sosyal medya ağında karmaşaya neden oldu. Yeni gizlilik kılavuzunun açıklanmasının ardından gelen uyarının hiçbir yasal önemi bulunmadığı belirtildi. Facebook, söz konusu mesajın doğru olmadığını açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’un yeni gizlilik kılavuzunu yayımlamasının ardından ortaya çıkan uyarı, milyonlarca kullanıcının kafasını karıştırırken, uyarının geçersiz bir mesaj olduğu belirtildi.



Facebook'un geçmişte gizlilik konusunda birçok sıkıntı yaşaması mesajın çok büyük bir karmaşa yaratmasına neden oldu.

Birçok uzman tarafından 'sahte' olduğu da ifade edilen mesajda, Facebook’un artık kamuya açık bir şirket olduğu belirtilirken, sitenin yönetimsel belgelerine yönelik değişiklik tekliflerine kullanıcıların öneride bulunabileceğini, ancak oy veremeyecekleri ifade edildi.



Facebook'tan 'gizlilik uyarısı' açıklaması



Facebook, bugüne dek yaşanan en büyük gizlilik karmaşası hakkında sayfasından açıklama yaptı:

“Facebook’un kullanıcıların bilgilerinin veya sitede yaptıkları paylaşımın sahipliği konusunda değişiklik yapacağına yönelik söylentiler var. Bu söylenti doğru değil. Facebook’u kullanan herkes yayımladıkları bilgiyi ve içeriği sahiplenir ve bu şartlarımızda beyan edilmiştir. Kullanıcılar, bilgilerinin ve içeriklerinin nasıl paylaşıldığını kontrol eder. Bu bizim politikamızdır ve her zaman böyle olmuştur.”



"Kimse bu uyarılara kanmamalı"



Facebook’ta geçmişte birçok güvenlik açığı bulan ve gerekli yazılımların yapılmasını sağlayan Türk bişim uzmanı İbrahim Baliç, kullanıcıların gizlilik konusunda yanlış uygulamalara karşı bilinçlenmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Baliç, “Hiçbir platformda veya hiçbir sistemde bilgi paylaşarak yasal bir sorumluluğun önüne geçmezsiniz veya engel olamazsınız, bu herkes tarafından bilinmesi gereken bir husus. Bu tarz eylemlerin her zaman sahte olarak algılanması gerekiyor. "Gizlilik" ile ilgili her şey sözleşme niteliğinde kullanıcıya sunulur ve bunları kabul etmesiyle bu şartların sorumluluğunu üstünde taşır... Yayıncı, kullanıcının duvarında herhangi bir şeyden ötürü sorumluluk taşımaz ya da buradaki bilgilerin önüne geçmez” ifadelerini kullandı. (ntvmsnbc)