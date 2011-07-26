-GİZLİLİK KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu'nun avukatı Naim Karakaya, soruşturmada gizlilik kararının kaldırılması ve soruşturma belgelerinin kendilerine verilmesini istedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Mosturoğlu'nun avukatı Karakaya, futbolda şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gizlilik kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ile soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine birer dilekçe sundu. Karakaya dilekçelerinde, belgelerin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verilmesi nedeniyle soruşturma üzerinde artık bir gizliğin kalmadığını iddia ederek, gizlilik kararının kaldırılmasını ve aynı belgelerin kendilerine verilmesini talep etti. Dilekçede, ''Soruşturma üzerindeki kısıtlama kararı, belgelerin Türkiye Futbol Federasyonuna verilmesi ile esasen ortadan kalkmıştır. Müvekkilimizin savunması açısından belgelerin tarafımıza verilmesi önemlidir. Bu nedenle kısıtlama kararının kaldırılmasını ve belgelerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz'' ifadesi kullanıldı. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ''şike yaptığı'' iddiasıyla 7 Temmuz'da tutuklanmıştı. Mosturoğlu'nun avukatı aracılığıyla tutuklama kararına yaptığı itiraz da mahkemece reddedilmişti.