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Bilim / Teknoloji

Gizlice ses kaydı yapan 4 bin Android uygulaması tespit edildi

Söz konusu iddia siber güvenlik firması Lookout'un konuyla ilgili yayınladığı rapor ile gündeme geldi.

13 Ağustos 2017 22:18

Google Play'de yer alan 4 binden fazla uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre, Android işletim sistemi ile çalışan telefonlar için yeni bir tehlike kapıda. 

Zira telefonlara indirildikten sonra gizlice ses kaydı yapan 4 binden fazla Android uygulaması tespit edildi. 

Söz konusu iddia siber güvenlik firması Lookout'un konuyla ilgili yayınladığı rapor ile gündeme geldi. 

Yayınlanan rapora göre, Android uygulama mağazası Google Play'de kullanıcıları gizlice dinleyen 4 binden fazla uygulama yer alıyor. 

Bin ila 5 bin arası indirme rakamlarına sahip bu uygulamaların arama yapma ve kısa mesaj gönderme gibi işlemleri de gizlice gerçekleştiğinin altı çizildi.

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Androidses kaydıgizli ses kaydı

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