Gizlice evlendiler

Kaya Çilingiroğlu, 5 yıldır birlikte olduğu, oğlu Kaya’nın annesi Feraye Tanyolaç'a Belediye başkanı ile eve gidip nikah sürprizi yaptı.



Hülya Avşar’dan ayrıldıktan sonra uzun süredir Feraye Tanyolaç ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, sade bir törenle yeniden dünyaevine girdi. Çilingiroğlu, Nurol Sitesi’ndeki evlerinde gerçekleşen sürpriz nikahla ilgili olarak Vatan gazetesine konuştu: “Seçimlerden 15, 20 gün önce Feraye’ye bir gece sürpriz yaptım. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ile birlikte eve geldik. Feraye, Ünal’ı görünce yine uyanamadı.



Ta ki bir arkadaşı elinde gelinlikle gelinceye kadar. İlk defa evleniyor diye gelinlik giymesini istedim. Orada evlilik teklifi ettim. Çok şaşırdı ve heyecanlandı. Yemek yedik, pasta kestik. oğlumuz Kaya’da o anı yaşamış oldu ama büyüyünce hatırlamaz. Fotoğrafları görünce de sorar ‘ben niye bu yaşımdayken evlendiniz’ der. Biz de onu izah etmeye çalışırız. Davetli yoktu. Bir tek nikah şahitleri vardı.



Nikah şahitlerimiz Feraye’nin arkadaşıyla kocası oldu. Hülya da bugün (dün) sabah tebrik mesajı yolladı. Zehra’nın hâlâ haberi yok. Bir şekilde öğrenecek o da. Artık büyüdü aklı başına geldi. Bir şeyler izah edecek duruma geldiği için böyle bir şey yaptım. Artık, bu işi uzatmanın da bir anlamı yoktu. Zaten evli gibiydik, bir tek belediyeye gittik o kadar.”



Çilingiroğlu “Düğün yapacak mısınız“ sorusuna ise “Parasını kazanırsak düğün de yapmayı düşünüyoruz. Bu devirde düğün yapan adamı akıl hastanesine yollarlar” diye cevap verdi.