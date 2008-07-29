Gizlice buluştular

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ün eniştesi, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun Balgat Çukurambar’daki evinde önceki akşam bir araya geldi. Erdoğan, önceki akşam İstanbul’da katılacağını duyurduğu programını iptal ederek, Ankara’ya döndü. Erdoğan’ın Ankara’ya döndüğü saatlerde, Gül de Kayseri ziyaretini tamamlayarak helikopterle Ankara’ya geldi.



Gül’ün eniştesinin evi

Erdoğan’ın Subayevleri’ndeki konutuna gelmesinin ardından Başbakanlık korumaları konuttan ayrıldı. Saat 21.30 sıralarında “34 F 8548” plakalı makam arabası ile Subayevleri’ndeki konutundan ayrılan Erdoğan’a sadece bir koruma aracının eşlik ettiği görüldü. Erdoğan, daha sonra Tekelioğlu’nun Çukurambar’daki Kar Apartmanı’nda bulunan dairesine geldi.

Erdoğan’ı getiren sivil plakalı Mercedes marka makam aracı AKP Genel Merkezi’ne döndü. Kapatma davasının başlamasına saatler kala Gül ile Erdoğan’ın gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tekelioğlu’nun evinde bir araya gelmesi dikkat çekti. Gül’ün yakın koruması Osman Cangal ile Erdoğan’ın yakın koruması Zeki Bulut da Çukurambar’da bir pastanede zirvenin bitmesini bekledi.

Farklı araçlarla Tekelioğlu’nun evine gelen Gül ile Erdoğan, saat 02.00’de “34 F 8548” plakalı Mercedes marka makam arabası yerine, aynı plakanın takıldığı koyu renk camlı siyah Volkswagen Passat otomobille evden ayrıldı. Gül ile Erdoğan’ın bulunduğu aracın çok süratli bir şekilde apartmanın otoparkından çıktığı görüldü.

Gül’ün kızkardeşi Türkan Tekelioğlu ile evli olan Mehmet Tekelioğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz üzere eşimin ağabeyi. Bu nedenle her zaman görüşüyoruz.

Bu görüşmelerde hiçbir olağanüstü durum yok. Sayın Başbakan da parti genel başkanım. Dolayısıyla evimizi ziyaret etmeleri normal karşılanmalı” dedi.