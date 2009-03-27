Gizli tanıkların şok ifadeleri

Ergenekon’un ikinci iddianamesine gizli tanıkların şoke eden ifadeleri de girdi. Buna göre gizli tanıkların bazı ifadeleri şöyle:



Kod adı ’Kıskaç’: PKK ve DHKP/C terör örgütlerinin eylem birlikteliği yaptığı dönemde 250 kişilik grubun yerini nokta olarak rütbelilere söyledim. Veli Küçük’le bağlantılı rütbeliler operasyonu planlandığı gibi gerçekleştirmedi.



2003’te beni tehdit eden Osman Gürbüz, emekli Tuğgeneral Habil K. ile Taksim Sıraselviler’de ortak büro açtı. (Uyuşturucu kaçakçılığı, polis öldürmek, Sarıgazi’de liseli bir kıza tecavüz etmek gibi ağır cezalık suçlardan hapse giren Gürbüz, 2001’de afla tahliye edildi). Gürbüz, Ankara’da bir general tarafından gönderildiği Antalya’da Semih K. ile Ayışığı Gazetesi’ni kurdu. Gazetenin ismini Albay Hasan Atilla Uğur verdi.



2002’de Hablemitoğlu cinayeti sonrasında serveti artan Osman Gürbüz sarhoş olduğu için birçok şeyi benimle paylaştı. 15 milyon dolara yakın parası olduğunu söyledi. Kısa sürede nasıl servet edindiğini sorduğumda, Levent Ersöz tarafından Cizre ve Silopi bölgesine gönderildiğini, sorgulamalara katıldığını, bu arada 2 HADEP’linin kaybolmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kod adı ’Emek’ (Eski PKK’lı): Alaattin Kanat’la yaptığım sohbette Ergenekon’un yapısı ile ilgili bilgi aldım. Yapı çok büyük. Kimse dokunamıyor. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım, itirafçılar, bazı ünlü paşalar ve Veli Küçük gibi kişiler bu yapı içerisinde. İtirafçıların da içerisinde bulunduğu ’Yıldız Timi’, Musa Anter’i öldürdü.



Kod adı ’Aydost’ (Öcalan’ı sorgulayan Albay Hasan Atilla Uğur’un Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olduğu dönemdeki muhbiri): Bir kadın, evine sürekli gelen gözlüklü Şehmuz ve diğer 3 PKK’lı terörist için Hasan Atilla Uğur’dan yardım istedi. Uğur yemeklerine koyması için kadına damla halinde uyuşturucu verdi. Uğur, baş korucu Abdurrahman K. ve Zoro kod adlı şahıslar, arazide halsiz düşen teröristleri yakaladı. Uğur, yüzüne tüküren gözlüklü Şehmuz’u Baretta tabancasıyla orada kafasına sıkarak öldürdü. Diğer 3 teröristi alıp gittiler ve bir daha haber alınamadı.



Gurs-Erikli köyünde bir ihbar üzerine terörist grubu canlı olarak aldı. Yasin kod adlı şahısı kafasına sıkarak köyün ortasında öldürdü. Diğer teröristleri ise yanına alarak gitti.

