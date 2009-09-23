Gizli tanıklara devlet makyajı

Emniyet, Ergenekon soruşturması kapsamında dinlenmesi planlanan gizli tanıkların görüntüsünün değiştirilmesi için makyaj sanatçısı Arzu Yurter'le temasa geçti. Sabah gazetesiyle konuşan Yurter, "Devlete hizmet eden gizli tanıklar rahat olsun" dedi.

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren ve davanın görüldüğü Silivri Cezaevi'ndeki mahkeme salonuna çıkarılması planlanan gizli tanıkların görüntüsünün değiştirilmesi için makyöz arayışına girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı ile birlikte gizli tanıkların can güvenliğinin temini konusunda çalışmalar yürüten İstihbarat Daire Başkanlığı, 2010'da mahkemeye çıkarılacak gizli tanıkları, geçici estetik olarak adlandırılan bir operasyonla gizlemek için şimdiden harekete geçti.

'Ketumiyet esastır'

Bu amaçla Türkiye'nin önde gelen makyaj tasarım sanatçılarından Arzu Yurter'le görüşüldü. "Bu işlerde ketumiyet esastır" diyen ve yürütülecek çalışma hakkında detaylı bilgi vermeyen Yurter'in, Ergenekon davası kapsamında ifade veren gizli tanıklardan mahkemede dinlenecek olanların güvenliğini sağlamak üzere çalışma yürüteceği öğrenildi. Daha çok "gotik makyaj" denilen türde yaptığı çalışmalarla bilinen ve Fikret Kuşkan (Joker) ve Saba Tümer (Yaşlandırma) makyajlarıyla gündeme gelen Arzu Yurter, Emniyet'in tanık koruma programı kapsamında hizmet verebileceğini ilk kez açıkladı.

Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 8 yıldır bu işi yapıyorum. Yaptığım iş fiziki karakter tasarımı. Bugün Türkiye'de benim gibi plastik makyajın daha ileri boyutlarında çalışma yürüten kimse yok. İşimle ilgili seminer de veriyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Sinema Sanatçıları Derneği açıldı. Orada haftada iki gün makyaj kursu vereceğim.

''Mafyadan teklif geldi'

İlk ne zaman aradılar? Saba Tümer'i yaşlandırma makyajından sonra aradılar. Bir taraftan 'gizli tanıkları devlet koruyor, beni kim koruyacak' diye düşünüyorum, bir taraftan da 'Eğer ülkeye faydalı olacaksa yapabilirim' diyorum. Sonuçta ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Hukuk devletinde yaşayabilmemiz için gizli tanıkların can güvenliğinin sağlanması zaruri olduğuna göre üzerime düşen neyse yapmam gerekir.

Emniyet'ten kim aradı? İsim hafızam çok zayıf. Ama sanatımla ilgili olduğunu söyleyebilirim.

Para konuştunuz mu? Hayır. Bu işe maddi olarak bakmamak lazım. Bu, sırf para kazanmak için girilebilecek bir iş değil. Size bununla ilgili örnek vereyim. Yıllar önce bazı illegal gruplardan görüntü değiştirme ile ilgili teklifler almıştım. Teklifleri kesin bir dille reddettim. Hekimler gibi 'Hipokrat Yemini'miz yok. Dolayısıyla bu tür durumlarda doğru kararı vermek için başvuracağınız tek merci kendi vicdanınız, ahlak yasanız.

Ağzım kapalı, elim işliyor

Emniyet'le ne tür çalışmalar yürüteceksiniz? Daha uzun uzun konuşup bir şeye karar vermedik. Devlet işlerinde ketumiyet esastır. Zaten ketum olmasaydım onca film setinden duyduğum şeyleri de saklayamazdım. Makyaj kulistir, kulis ise istihbarat demektir. Sloganım şu: 'Ağzım kapalı, elim işliyor.' Tanık koruma programı kapsamında yüze yönelik geçici estetik olarak adlandırabileceğim küçük operasyonlar yapılabilir.

Gizli tanıklar kendilerini bana emanet etsinler diyorsunuz... Tabii. Polislere verilecek eğitim de 45 gün sürüyor. Günde 4 saat eğitim veriyoruz. Seminer sonucunda plastik makyajın temel bilgisi edinilmiş oluyor. Bu eğitimi alan polis veya istihbaratçı, fiziki karakter tasarımı yapabilir. Kılık değiştirmesi gereken haber elemanları için de aynı çalışma yürütülebilir.

Tanık Koruma Kanunu'yla ilgili çalışmaları yürüten AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, gizli tanık güvenliğiyle ilgili çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. İyimaya, "Bilhassa devlet içindeki illegal yapılanmalar yoluyla işlenen suçlarda gizli tanıkların çok büyük delil değeri var" dedi.

Makyajlı ifade verecekler

Tanık Koruma Kanunu'nun 5. maddesi, gizli tanıkların, "ses veya görüntüsünün değiştirilerek dinlenmesi"ni düzenliyor. Bu doğrultuda gizli tanıklar duruşmaya, yüzleri makyajlı, maskeyle girecek. Ceza avukatı Ergin Cinmen, "Tanık güvenliği, örgütlerin deşifre edilmesi için önem taşıyor" dedi.