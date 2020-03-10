Gizli tanık Zaman: Erdoğan'ın bindiği ata ilaç verdiler, amaç attan düşürüp boynunun kırılmasıydı

FETÖ/PDY davasında dinlenen gizli tanık 'Zaman', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini yaptığı sırada, birçok kez suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Erdoğan’ın attan düştüğü gün, o ata çeşitli ilaçlar verdiler. Amaçları Erdoğan’ı attan düşürüp boynunun kırılmasıydı. Erdoğan için sıralı zehir kullandıklarını da biliyorum" diye konuştu.

İzmir'de yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci , 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan 'Zaman' kod adlı gizli tanık, Yusuf Bekmezci'nin Fetullah Gülen tarafından değer verilen, örgütte aktif ve sözü dinlenen biri olduğunu, özellikle örgütün Kazakistan'daki yapılanmasında aktif rol oynadığını söyledi.

"Cemaat içinde kararları Yusuf Bekmezci verirdi"

Zaman kod adlı tanık, "Fethullah Gülen'in önemli esnafları vardır. Yusuf Bekmezci de cemaat ilk kurulduğundan beri Gülen'in yanında olan şahıslardan biridir. 90'lı yıllarda Kazakistan'a gitmiş ve oradaki yapıyı kurmuştur. Yusuf Bekmezci'nin sözüne sadık insanlar vardır. Bekmezci, Fethullah Gülen'in en sevdiği insanlardan biriydi. Cemaatin önemli imamlarının yetiştirilmesine sebep olmuştur.



Cemaat içinde kararları Yusuf Bekmezci verirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ise yapılacağı önceden biliniyordu. 2010 yılında nasıl yapılacağı belliydi. Toplantılar özel derneklerde yapılıyordu. Yusuf Bekmezci de bu toplantılara katılırdı. Fetullah Gülen, "Biz darbeyi kansız planlıyoruz. Dünyada iki kişi kansız doğum yapmıştır. Bunlardan bir tanesi Hz. Meryem, diğeri Hz. Ayşe'dir. Biz de darbeyi yeni bir doğuma benzeteceğiz. Kansız, ağrısız bir doğum olacak. Eğer kanlı olursa, bütün stadyumlar kanla dolacak" demiştir.

Öte yandan tanık, mahkemeye sunduğu ses kayıtlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimlerini olduğunu, bunlar başarısız olunca darbe girişiminin gerçekleştiğini iddia etti.



Cemaatin, Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin karşısındaki bir evde suikast hazırlığı yaptığı sırada korumaların ay ışığının yansımasıyla keskin nişancı tüfeğini fark ettiklerini anlatan 'Zaman' kod adlı gizli tanık; "Erdoğan'ın attan düştüğü gün, o ata çeşitli ilaçlar verdiler. Amaçları Erdoğan'ı attan düşürüp boynunun kırılmasıydı. Erdoğan için sıralı zehir kullandıklarını da biliyorum" diye konuştu.