Gizli tanık Öcalan'ın karakutusu çıktı

DİYARBAKIR - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gaziantep Cezaevi'yle yaptığı karşılıklı yazışmaların Ergenekon iddianamesinin ekine konulması ile kimliği ortaya çıkan gizli tanık PKK’lı H. B’nın ağabeyi H.B'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çocukluk arkadaşı olduğu ve örgüt tarafından iç çekişme sonucu öldürüldüğü belirtildi. H.B'nin öldürülmesinin ardından Öcalan’ın yanından ayırmadığı H. B. ise, 2003 yılında PKK’dan ayrılarak yerleştiği Almanya'da 2005 yılında tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmişti. H. B., Öcalan’ın karakutusu olarak biliniyor ve çok önemli toplantılarda Öcalan ile aynı fotoğraf karelerinde yer alıyordu.



Açık kimliği, yazışmaların Ergenekon iddianamesinin eklerine konulması ile ortaya çıkan Ergenekon’un gizli tanığı PKK’lı H. B.’nın ağabeyi ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çocukluk arkadaşı olan H.B'nin 1997 yılında Suriye’de örgüt içi çekişme sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Öcalan, İmralı'da 3 hafta önceki görüşmede avukatlarına, H.B'nin öldürülmesi ile ilgili, “Benim çocukluk arkadaşım olan H.B'nin öldürülmesi de yine çetelerin işidir. O dönem bir tatbikat vardı, H.B gitmek istemedi, ben, ‘git, izle, neler oluyor gör’ dedim. O tatbikatta H.B öldürüldü. Ben olay yerine gidip inceleme yaptım. H.B'yi öldüren kurşun 300 metreden atılmıştı ve özel yapım bir kurşundu. vücuda girince patlayan bir kurşundu. Burada hedeflenen aslında bendim ve kurtulmak mümkün değildi” demişti.



CEZAEVİNDEN ÇIKTI APO'NUN YANINA GİTTİ



Ergenekon iddianamesinin gizli tanığı olduğu, yazışmaların iddianamenin eklerine konulması ile ortaya çıkan H. B , 12 Eylül darbesinin ardından Gaziantep Cezaevi'nde 11 yıl yattıktan sonra Öcalan’ın köylüsü olması nedeniyle ağabeyi gibi o da Öcalan’ın yanına gitti. H.B'nin öldürülmesinden sonra Öcalan, kardeşi H. B'yi yanından hiç ayırmadı. Çok önemli toplantılarda H. B Öcalan ile hep aynı fotoğraf karelerinde yer aldı. Öcalan’ın kara kutusu olarak bilinen H. B, 2003 yılında PKK terör örgütünden ayrılarak Almanya’da yaşamaya başladı.



ALMANYA TÜRKİYE’YE İADE ETTİ



Almanya’nın Stutgart kentinde 12 Ağustos 2004’te iltica talebinde bulunan H. B'nin , Türkiye’de 9 yıl yatması gereken cezası ve politik konumundan dolayı iltica talebi reddedildi. 10 Ekim 2005 tarihinde oturma iznini uzatmak için polise giden B. tutuklandı. 11 Ekim 2005 tarihinde mahkemeye çıkartılan B.nin 21 Ekim 2005 tarihinde de Türkiye’ye iadesine karar verildi.



H. B, bugün Irak Devlet Başkanı olan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani, DTP lideri Ahmet Türk, Kürdistan Sosyalist Partisi lideri Kemal Burkay ve Öcalan’ın Lübnan’ın Bareliyas kasabasında yaptığı toplantıda Öcalan’ın arkasında fotoğraf karelerinde yer almıştı.



GİZLİ TANIK NASIL DEŞİFRE OLDU?



Ergenekon’da gizli tanık tartışması sürerken, avukatlara dağıtılan CD’lerde söz konusu kişilerin tanıkların çok da “gizli” olmadığı ortaya çıktı. Gizli tanıklardan birisi, delil CD’lerinde deşifre edildi. Ergenekon iddianamesine dayanak olan 441 klasörün içinde, gizli tanık olarak dinlenmesi istenen ve terör örgütü PKK’nın yöneticisi olmak suçundan bir cezaevinde hükümlü bulunan H.B.’nin kimliği hakkında açık bilgiler yer aldı. Oysa gizli tanığın 8 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde korunması gerekiyor.



DOĞUM TARİHİ BİLE VAR



H.B.’nin gizli tanık olarak dinlenmesi için savcı Zekeriya Öz, 5 Haziran 2008 tarihinde “ÇOK ACELE” başlığıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi. Savcı yazısında H.B.’nin isterse gizli olarak dinlenmesini de belirtti. Savcı Öz, yazısında “CMK/nın 250. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan Ergenekon soruşturması kapsamında; Hükümlü “x” ve “y” oğlu, 1960 Şanlıurfa doğumlu, Şanlıurfa ili “x” ilçesi nüfusuna kayıtlı H.B.’nin soruşturmamız ile ilgili bilgisine başvurulacağından, hükümlü H.B.’nin Cumhuriyet Başsavcılığımıza celbi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce görevlendirilmiş emniyet amirleri Muhtalip Günay ve Mehmet Karabörk’ün de katılımları ile Cumhuriyet Başsavcılığınız tarafından görevlendirilmiş bir savcı tarafından isteği halinde gizli tanık olarak ifadesinin alınması, düzenlenecek olan tutanağın gelen görevlilere elden teslim Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususları rica olunur” dedi.



Savcılıklar arası bu yazışmada avukatlara dağıtılan CD’ler içinde yer aldı ve H.B., açık ismiyle deşifre edildi. Terör örgütü PKK’nın yöneticileri arasında H.B., Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne konulan emekli organeraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur ile aynı cezaevinde bulunuyor.



