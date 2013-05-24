Gizli tanık İlker Çınar Hurşit Tolon'un sorularını yanıtlayamadı

Zirve Yayınevi'nde işlenen cinayetlere ilişkin davanın 73’ncü duruşmasına katılan Ergenekon davası ve Malatya Zirve Yayınevi cinayetleri zanlısı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, gizli tanık İlker Çınar’ı sorduğu sorularla terletti. İlker Çınar’ın çelişkili ifadeler verdiği gözlenirken, birçok soruya ise yanıt verememesi dikkat çekti.

Hurşit Tolon, ifade vermesi için bugün Malatya’ya getirildi. Türk Hava Yolları’na ait uçakla sabah İstanbul’dan havalanıp Malatya Havaalanı’na inen Hurşit Tolon’un elinde bir çanta olduğu görüldü. Tolon, Malatya Hava Alanı’nda VIP Salonu’ndan çıkarılarak, cezaevi aracına bindirilip, Malatya Adliyesi’ne getirildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada gizli tanık İlker Çınar’ın ifadesi dün tamamlanmıştı. Çınar’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından Malatya’ya getirilen Ergenekon davası ve Malatya Zirve Yayınevi cinayetleri zanlısı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, mahkemede ifade verdi. Duruşmaya, tutuklu sanık Varol Bülent Aral katılmadı.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, gizli tanık İlker Çınar’a sorular yöneltti. Tolon’un soruları ve İlker Çınar’ın yanıtları şöyle:

Hurşit Tolon: Benimle hayatında hiç tanıştın mı, yüz yüze hiç geldik mi?

İlker Çınar: Hiç karşılaşmadım, sizinle görüşmedim.

Hurşit Tolon: TUSHAD’da katılmak için hangi tarihte, nereye başvurdun?

İlker Çınar: 1. Ordu’ya 1993 Haziran ya da Temmuz aylarında başvurdum.

Hurşit Tolon: Yazılı mı, sözlü mü başvurdun?

İlker Çınar: Yazılı başvurdum.

Hurşit Tolon: Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ülke içinde iç hizmete dayalı bir istihbarat biriminin oluşturulacağını, onun üzerine müracaatta bulunduğunu söylüyorsun. Gizli bir teşkilatın kuruluşu ulu orta herkesin içinde mi konuşuluyordu? Kimden duydun? Kim söyledi personel alınacağını?

İlker Çınar: Ben daha önceki ifadelerimde bunun cevabını verdim. Oraya bakabilirsiniz.

Hurşit Tolon avukatları: Bu konuda daha önceki ifadelerde bir bilgi yoktur.

Hurşit Tolon: Müracaatının kabul edildiğini sana ne şekilde bildirildi? Hangi tarihte?

İlker Çınar: Müracaatımdan birkaç ay sonra. 1 ya da 1.5 ay sonra.

Hurşit Tolon: Siz o tarihte firarda değil miydiniz?

İlker Çınar: Hayır, siz ayırmıştınız. Tereyağından kıl çeker gibi.

Hurşit Tolon: Hayır. Belirttiği tarih doğru değildir. Belirttiği tarihte ya firarda, ya da gözaltında.

İlker Çınar, tuzak soruyu cevaplayamadı

Hurşit Tolon: Size müracaatınızın kabulünden sonra kim hangi belgeleri istedi? Hani makam istedi? Sizin kabul edildiğinizi size kim bildirdi?

İlker Çınar: 20 yıl önce bana kim tebligat etti, ben nereden bileyim.

Hurşit Tolon: 23.11.1993 tarihinde siz Tuzla Piyade Okulu’na mı katıldınız?

İlker Çınar: Evet.

Hurşit Tolon: Alacağımı aldım. TSK’da Zırhlı Piyade Tugayı diye bir askeri birlik yoktur. İnsan çalıştığı tugayı bilmez mi?

Hurşit Tolon: Siz kıtanızdan ne zaman ayrıldınız?

İlker Çınar: Belirttiğim gibi 1.5 ay sonra ayrıldım. İlişiğim kesilmeden doğrudan onlar kesti. Kıtadan ne zaman ayrıldığımı hatırlamıyorum. Siz tatmin olasınız diye 1 ay önce.

Hurşit Tolon: 23.11.1993 tarihinden 1 ay öncesine gidersek, siz o zaman cezaevindesiniz.

İlker Çınar’ın ifadelerini çürüten belge sunuldu

Avukat İlkay Sezer: SGK’dan gelen yazılarda siz değişik tarihlerde dilekçeler vermişsiniz. 28 Ağustos 1997’de bir dilekçe vermişsiniz. Şimdiye kadar ‘TSK’ya dönmek için dilekçe vermedim’ diyorsunuz. Ayın gün TSK’ya dönmek içinde bir dilekçe vermişsiniz. Bu belgeyi mahkemeye sunuyorum. Aynı gün TSK’ya dönmek için 29 Ağustos 1998’de ‘Görevde ayrılmış bulunmaktayım, göreve tekrar dönmek istiyorum’ diye dilekçe göndermişsiniz. Bu belge dosyada şimdiye kadar yoktu. Şimdi dosyaya koyuyorum. Bu durum şimdiye kadar verdiğin ifadelerle çelişiyor.

İlker Çınar: Siz manipülasyon yapıyorsunuz.

Avukat İlkay Sezer: Siz şimdiye kadar “Görevimden ayrılmadım ki, döneyim” demiştiniz.

İlker Çınar: Evet, dosyada böyle bir belge yoktur. Bu evrak daha önce neden mahkemeye gelmedi?

Avukat İlkay Sezer: İddia makamı çünkü senin yargılanman ile ilgili belgeleri Milli Savunma Bakanlığı’ndan istedi.

Avukat Sezer’den İlker Çınar’a sorular

Duruşmada Hurşit Tolon’un avukatı İlkay Sezer, davanın sanığı ve aynı zamanda gizli tanığı olan İlker Çınar’a görüntülü sistem üzerinde sorular yöneltti. Sorular ve cevaplar şu şekilde:

Avukat İlkay Sezer: Çalışmalarınızı MİT’ten kime bildirim yaptınız?

İlker Çınar: MİT’in web sitesine yaptım. Bana söylendiği gibi.

Avukat İlkay Sezer: Bu yapı yasadışı bir yapı diyorsun, peki MİT’e nasıl bilgi veriyorsun? MİT TUSHAD diye bir yasal kuruluş yoktur demez mi?

İlker Çınar: Ben MİT’e TUSHAD olarak yapmadım. Bireysel olarak yaptım.

Avukat İlkay Sezer: Size geldiğini söylediğin TUSHAD belgesinde Mersin Emniyet’inde bir isim ile dayanışma içinde olacaksın diyor. Burada bir isim var. O ismi hatırlıyor musunuz?

İlker Çınar: Orada yazıyor.

Avukat İlkay Sezer: Yazıda her şeyi hatırlıyorsun da, bu ismi niye hatırlamıyorsun? Saadettin Yaşar Aksoy, hangi tarihte Mersin’de göreve başladı?

İlker Çınar: Hatırlamıyorum.

Avukat İlkay Sezer: Tarsus İstihbarat Şube Müdürü Saadettin Yaşar Aksoy ile irtibatlıydım diyorsun.

İlker Çınar: Gönderilen talimat içinse evet 2005 yılında irtibatlıydım.

Avukat İlkay Sezer: Saadettin Yaşar Aksoy 4 Ağustos 2008 yılında Tarsus Emniyet’ine gelmiş, yani o tarihten 3 yıl sonra gelmiş. Kendisi ile ne kadar süre çalıştınız?

İlker Çınar: 2006 Temmuz’a kadar çalıştım.

Avukat İlkay Sezer: Birlikte ne yapıyordunuz?

İlker Çınar: Benim konferanslarıma yardımcı oluyordu.

Avukat İlkay Sezer: Ama bu yapı illegal diyorsun, sen Emniyet’e gidip TUSHAD’dan geldim, diyorsun. O zaman onlar da bunları biliyor. Saadettin Yaşar Aksoy, mahkemeye gelerek belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne mi gönderiyorduk diyecek?

İlker Çınar: Hayır, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gitmiyordu. Saadettin Yaşar Aksoy bütün çalışmalarımı biliyordu.

Avukat İlkay Sezer: Saadettin Yaşar Aksoy’a belge ve bilgi verdin mi, vermedin mi?

Örgütsel bağlantı sorusu

İlker Çınar: TSK ile siz TUSHAD’ı kıyaslıyorsunuz. Siz neden teamülleri söylüyorsunuz. Iğsız’ın Tolon’u karşılamasını TUSHAD kapsamında söylüyorum. Özel’in Tolon’u karşılaması teamül gereğidir.

Avukat İlkay Sezer: Hasan Iğsız ile Hurşit Tolon arasındaki örgütsel bir bağlantıyı neye göre yapıyorsun?

İlker Çınar: Üst düzey komutan olmalarından dolayı. Bu durum konuşmalarımız arasında geçiyordu. Hasan Iğsız ile bir bağlantım yoktur. Benim Mehmet Ülger ile bağlantım var.

'Otel görüşmesi' doğru çıkmadı

Avukat İlkay Sezer: İfadende Büyük Ankara Oteli’nde görüşüyordum diyorsunuz. Bu görüşmeler ne zaman oldu?

İlker Çınar: 2004’de oldu.

Avukat İlkay Sezer: Büyük Ankara Oteli, 2002 yılında restorasyona alınarak 2005 yılında hizmete açılmış.

Avukat İlkay Sezer: Belgeleri o bölgedeki Jandarma istihbaratına teslim ettim diyorsunuz. Hangi ilde, hangi ilçede teslim ettiniz?

İlker Çınar: Lokal olarak bilgi veriyordum. Misyonerlerle ilgili bilgileri jandarmaya bildiriyordum.

Avukat İlkay Sezer: Bu haber elemanlığı değil mi?

İlker Çınar: Hayır, değil. Bu TUSHAD’ın jandarma ile koordinasyonundan dolayı.

Avukat İlkay Sezer: O belgeleri teslim ettiğin il ve ilçeleri açıkla?

İlker Çınar: Dosyalar dolusu veriyordum.

Avukat İlkay Sezer: Hangi iller?

İlker Çınar: Konya olarak hatırlıyorum, 2003 yılında. Diğer illeri hatırlamıyorum.

Avukat İlkay Sezer: MİT görevlilerinin ısrarı üzerine medyaya çıktım diyorsun. Bunlar hangi MİT görevlileri?

İlker Çınar: Hakan’ı hatırlıyorum, Mersin Hilton’da görüştük.

Avukat İlkay Sezer: Hurşit Tolon’un TSK içinde doktorası olan tek orgeneral olduğunu biliyor musun?

İlker Çınar: Bilmem gerekiyor mu?

Avukat İlkay Sezer: Hurşit Tolon’un doktora tezini kitap haline getirdiğini, verdiği konferanslarının temelinin de bu kitap olduğunu biliyor musun? Temmuz 2008 tarihine kadar kaç konferans verdiğini biliyor musun?

İlker Çınar: Dosyalara bak.