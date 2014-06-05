Gizli tanık ifadesiyle verilen müebbet ceza onandı

Bingöl'de 15 Mayıs 2011 tarihinde polis aracına düzenlenen ve 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıya katıldığı iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi Gülsüm Koç, gizli tanık ifadesiyle Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu ve 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Gülsüm Koç'un avukatı Rehşan Bataray Yargıtay'a başvurdu. Temyiz dilekçesinde yerel mahkemenin sadece gizli tanık ifadesiyle verdiği cezanın yasal dayanağının olmadığı ifade edildi.

Yargıtay cezayı onadı

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, temyiz için dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosya ile ilgili görüş açıklayan Başsavcı Yardımcısı Osman Turan Şahin, temyiz itirazlarının reddini talep ederek herhangi bir gerekçe açıklamadan Gülsüm Koç hakkında 'Devletin Birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçlarından verilen cezanın onanmasını istedi.

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, Gülsüm Koç hakkındaki kararını dün açıklayarak, ömür boyu ve 26 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna göre Gülsüm Koç aldığı cezaya karşılık toplam 34 yıl hapis yatacak. 2011 yılında cezaevine giren ve şu anda 22 yaşında olan Gülsüm Koç, 53 yaşında cezaevinden çıkabilecek.

Dosya Anayasa Mahkemesi ve AİHM Yolunda

Dosya ile ilgili delilleri, eksiklikleri ve hukuksuzlukları çokça tartışıp değerlendirdiklerini belirten Gülsüm Koç'un avukatı Rehşan Bataray, "Dosyada bir çok eksiklik vardı. En azından bu eksikliklerin giderilmesi yönünden bile kararın bozulacağı düşüncesindeydik. Onama kararı ile sadece Gülsüm'ün ve ailesinin hayatı kararmadı, Türk yargı ve adalet sistemine olan güven de bu kararlar ile yok ediliyor. Dosyadaki bariz hukuka aykırılıklar açısından Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız. Anayasa Mahkemesi'nden de sonuç alamazsam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi.