Gizli tanık ifadesiyle mahkum olan Gülsüm Koç'un annesi: Vicdanın varsa ortaya çık!

Bingöl’de yaklaşık 3 yıl önce bir polis aracına yapılan saldırıya karıştığı iddia edilen ve hakkındaki tek delil gizli tanık ifadesi olan lise öğrencisi Gülsüm Koç’un aldığı 26 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına ailesi isyan etti. Gülsüm Koç’un Bingöl’de yaşayan annesi Derdiye Koç, gözyaşları içinde, “O gizli tanığın vicdanı varsa çıksın ortaya, ‘Ben bu kızı orada gördüm’ desin” diye isyan ediyor.

Ailenin avukatı Rehşan Bataray, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak için hazırlanırken Gülsüm Koç’un Bingöl’deki evinde ise hüzün hakim. Konuşurken kelimeler boğazına dizilen anne Derdiye Koç, hislerini güçlükle şu şekilde anlatıyor:

“Lise öğrencisi gelip evden alıp gidiyorsun, bir delil bulamıyorsun üzerinde, bir şey yok, saç teline kadar test yaptılar hiçbir şey yok. Sıfır. Kızımızın her şeyi temiz çıktı. Kızım insandı. Bir karıncayı bile incitmez. İnsan kendi evladının nasıl bir insan olduğunu bilmez mi? Ben evladımı ellerimle yetiştirdim, nasıl bir insan oldğunu bilmiyor muyum? Ben kızım için gerekli her yere başvuracağım, neresi olursa olsun. Bu büyük bir haksızlıktır. 3 yılı bitti 4’üncü yıla giriyor, kızım boş yere zindanlarda yaşıyor. O, orada yaşayamaz. O kadar zayıfladı ki...”

Derdiye Koç’un sesini duyurmak istediği kişi ise gizli tanık. “Eğer vicdan varsa o gizli tanıkta, onun da çocukları vardır; bugün Cenab-ı Allah elbet bir gün insanın haklarını alır, kul hakkı zordur. Ondan almazsa evlatlarından alır” diyen Derdiye Koç sözlerini, “Adam gibi adamsa gelsin yemin etsin, ‘Ben gördüm bu kızı gözümle’ desin, ortaya çıksın” diye bitiriyor.

‘Sonuna dek mücadele edeceğim’

“Türkiye’de adalet yok. Adalet olsa bir genç çocuk için gizli tanıkla böyle ceza verilir mi?” diye söze başlayan baba Nusret Koç, Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, Adalet Bakanı’na ulaştığını ama hiçbir sonuç alamadığını söylüyor. “Sonuna kadar mücadeleye, hakkımı aramaya devam edeceğim” diyen Nusret Koç’u en çok üzen ise kızını sık görememek. “Kızımı ancak ayda bir görebiliyorum. Uzakta, nasıl gideyim ki para yok” diyen Nusret Koç, 12 yaşındaki kızının da sürekli, “Ablam ne zaman gelecek” diye sorduğunu anlatıyor.