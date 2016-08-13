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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gizli tanık general: Darbe girişiminden bir hafta önce buluştuk, toplantıda Adil Öksüz ve Akın Öztürk de vardı

"'Hava Kuvvetleri Komutanı sorun çıkarır, kendi yöntemlerimizle hallederiz' dediler"

13 Ağustos 2016 18:18

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan bir general gizli tanık oldu. Darbe girişiminden bir hafta önce Ankara Çukurambar'daki bir villada havacıların imamı olduğu söylenen Adil Öksüz ve Orgeneral Akın Öztürk'ün de yer aldığı bir toplantı yaptıklarını söyledi. General, "Darbe, bize 'bu işin sonu selamet ve zenginlik' denilerek tebliğ edildi" dedi.

"Darbe planı bana anlatıldığında, itiraz ettim ve 'çatışma çıkar' dedim. Bana, 'sen merak etme, çatışma falan çıkmaz, bütün komutanları ikna ederiz. Bir tek Hava Kuvvetleri Komutanı sorun çıkarır. Onu da kendi yöntemlerimizle hallederiz. Bütün tedbirleri aldık' dediler" ifadesini kullanan general, "Bize örgüte girerken ettiğimiz yemini hatırlatıp, FETÖ'nün ailemizden bile önce geldiğini söyleyerek, 'bu işin sonuna selamet, huzur mutluluk ve zenginlik olacaksınız' dediler. Tebliğ edilen görevlendirmeler sonrası da tekrar aynı minibüslerle Ankara'daki belirle noktalara bizi bıraktılar" diye konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre; darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan generalin, gizli tanık olarak verdiği ifade şöyle:

Darbe girişiminin arkasındaki önemli isimler arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri İmamı ve Akıncı Üssü'nde yakalanıp serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adil Öksüz ile YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk de yer aldı. Darbeyi planlayan Orgeneral Akın Öztürk, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık, Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Adil Öksüz, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili süresince Ankara Çukurambar'da bir villada buluştu.

"Tek tek çağrıldı"

6-7-8-9-10 Temmuz tarihlerinde, darbeye katılacak komutanları teker teker çağırıp, görevleri tebliğ ettiler. Ben de o dönemde gittim. Daha sonra 11-12 ve 13 Temmuz'da çağırdıkları komutanlar da olmuş. Toplantıya giderken herkes cep telefonlarını evde bıraktı. Dikkat çekmemek için kot ya da şort ve tişört gibi rahat kıyafetler giymemiz istendi. Önce en az iki kez araç değiştirip buluşma noktalarına gittik. Buralardan bizi kapalı minibüslerle alıp villanın garajına götürdüler. Oradan da villadaki büyük bir salonda, Adil Öksüz ve Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu heyetin karşısına çıktık. Her komutana darbede kendi ilinde yapacakları anlatıldı. Ama kimseye yazılı bir belge verilmedi. Konuşmanın başında da bir kere anlatacaklarını söyleyerek uyardılar.

"Hava Kuvvetleri Komutanı'nı ikna ederiz"

Darbe planı bana anlatıldığında, itiraz ettim ve 'çatışma çıkar' dedim. Bana, 'sen merak etme, çatışma falan çıkmaz, bütün komutanları ikna ederiz. Bir tek Hava Kuvvetleri Komutanı sorun çıkarır. Onu da kendi yöntemlerimizle hallederiz. Bütün tedbirleri aldık' dediler. Bize örgüte girerken ettiğimiz yemini hatırlatıp, FETÖ'nün ailemizden bile önce geldiğini söyleyerek, 'bu işin sonuna selamet, huzur mutluluk ve zenginlik olacaksınız' dediler. Tebliğ edilen görevlendirmeler sonrası da tekrar aynı minibüslerle Ankara'daki belirle noktalara bizi bıraktılar. 

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Gizli tanıkAkın ÖztürkAdil Öksüzdarbe girişimi

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