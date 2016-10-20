Gizli tanık: FETÖ'nün B planı hazır; siber saldırıya geçip devleti kilitleyecek

Darbe soruşturmalarında “gizli tanık” olan bazı bilişim uzmanları yeni darbe planlarınıu itiraf ettiği aktarıldı. Gizli tanıklar "Fethullah Gülen'in örgütün bilişim uzmanlarına, 'Türkiye'de hayatı durdurun' talimatı verdiğini" ileri sürdü. 'FETÖ'nün başta ABD, Kanada olmak üzere çeşitli ülkelerdeki hackerları aracılığı ile bankacılık, enerji ve ulaşım sektörünü hedef alacağı yönünde istihbarat alındığı iddia edildi.

"Terör örgütü, sistemlere sızdı"

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, 'FETÖ'nün siber terör saldırısı hazırlıklarına AKP'nin "darbe soruşturmasının miladı" olarak kabul ettiği 17-25 Aralık operasyonlarından sonra başladığı ortaya çıktı. Hackerların MERNİS, e-devlet, TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), UYAP bilişim ağı ile SEÇSİS (Sandık sonuçları paylaşım sistemi) gibi sistemlere sızdığı iddia ediliyor. Bir gizli tanık, “Darbe girişiminin başarısız olması halinde siber saldırı B planı olarak rezervde tutuluyordu. Uyuyan hackerlar çeşitli ülkelerden eş zamanlı siber saldırıya kalkışacak” diye ifade verdi.

"'Paralel Server'lara aktardılar"

Hackerların kamu kurumlarına yurt dışından yaptıkları sızmalar ile işlem ağlarındaki sistem açıklarını tespit ettiği öne sürüldü. Diğer bir iddiaya göre, darbe girişiminden sonra kapatılan TİB'e ait verilerin kurulduğu günden itibaren yabancı ülkelerdeki “paralel” serverlara (bilgisayar veri tabanı) aktarıldı. ‘Paralel' arşivin Kanada ya da Malezya'da olduğu tahmin ediliyor.